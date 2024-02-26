Авдонин прокомментировал заявление Лукашенко об участии в выборах: люди выдохнули

Кирилл Казаков, СТВ: Фраза, которая уже стала крылатой: «Скажите им, что я пойду». Я очень надеюсь, что все произойдет так, как запланировано, и в 2025 году Александр Григорьевич будет баллотироваться на пост Президента. И многие люди, с которыми я вчера разговаривал, говорили: «Мы надеемся и верим в то, что этот новый срок Президента – это гарантия мира». Эта гарантия – она гарантия?

Электоральная рефлексия. Как это было? На каком фоне проходили выборы? Каким образом удалось удержать фокус национальных интересов? Почему эта кампания войдет в историю? Что предстоит сделать тем, кому избиратели своими голосами вручили депутатские портфели? На площадке ток-шоу «По существу» собрались политологи, депутаты, наблюдатели и представители ЦИК.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Надо понимать, что не только белорусское, общество стран постсоветского периода пребывает с 1990-х годов в состоянии некого вечного эмоционального взвода, постоянного ощущения «вдруг снова наступят 1990-е».

Когда Президент сделал такое заявление, это однозначно говорит о том, что стабильность будет. И люди выдохнули, потому что никто не хочет возвращения в период хаоса, раздрая или повторения каких-то событий после развала Советского Союза и предательства элитами своего народа. Этого никто не хочет.

Конечно же, в этих условиях надо понимать, что Запад напрягся, напряглись все эти идеологические центры, ципсошники и все остальные. Потому что им в срочном порядке сейчас необходимо будет работать по раскачке нашего общества, созданию напряженности. Самое главное другое в этих условиях. Наш-то вектор уже определен, а у них вектора нет. Потому что если политическая борьба, надо какого-то своего оппозиционного лидера выдвигать, а лидера нет – как они выдвинут? Здесь же вопрос доверия.

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