Всё о службе 115: нужен ли минчанам контакт-центр ЖКХ?

Новости Беларуси. В «Большом городе», без малого год, как появился контакт-центр ЖКХ, связаться с которым можно по короткому номеру 115. И рассказать оператору о возникшей проблеме. Как выяснилось, не все довольны результатом работы центра, основная претензия – очень трудно или невозможно дозвониться. А кто-то не очень понимает задачи контакт-центра. Поэтому ведущий программы Олег Степанюк отправился туда, чтобы выяснить это. Узнать, как он работает, сколько специалистов отвечают на наши звонки. И, самое главное, что происходит дальше. Как долго ждать результата?

Директор КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» Олег Седельник считает, что ожидания оправдались, контакт-центр показал свою эффективность и доступность для горожан:

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