Всё о службе 115: нужен ли минчанам контакт-центр ЖКХ?

Новости Беларуси. В «Большом городе», без малого год, как появился контакт-центр ЖКХ, связаться с которым можно по короткому номеру 115. И рассказать оператору о возникшей проблеме. Как выяснилось, не все довольны результатом работы центра, основная претензия – очень трудно или невозможно дозвониться. А кто-то не очень понимает задачи контакт-центра. Поэтому ведущий программы Олег Степанюк отправился туда, чтобы выяснить это. Узнать, как он работает, сколько специалистов отвечают на наши звонки. И, самое главное, что происходит дальше. Как долго ждать результата?
Директор КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» Олег Седельник считает, что ожидания оправдались, контакт-центр показал свою эффективность и доступность для горожан:
Чем занимается минская служба 115?
Решить две проблемы за 150 секунд: эффективна ли работа контакт-центра ЖКХ в Минске?
Как контакт-центр ЖКХ в Минске влияет на исполнителей работ?
«Недостатки учтём и постараемся нивелировать»: почему в службу 115 в Минске трудно дозвониться?
Аварийная служба Минска или 115: куда звонить в случае ЧП?
Идти в ЖЭУ или звонить хаус-мастеру: к кому обращаться по поводу обслуживания дома?
Когда заявка из контакт-центра ЖКХ поступает в минские ЖЭУ?
Исполнили ли в ЖЭУ заявку: как это проверяют в минской службе 115?
Рейтинг районов Минска и оценки за работу: на портале 115 появились новые сервисы
Задачи портала 115 в Минске: «К работе приступать должны с момента появления запроса»
Об авариях в сфере ЖКХ минчанам будут сообщать по электронной почте
Звонки в службу 115 в Минске распределят по уровням сложности
А также в программе рассказали о том, как машину превратить в клумбу и где плавают 8 тысяч щук