Рейтинг районов Минска и оценки за работу: на портале 115 появились новые сервисы

Новости Беларуси. О возможности ставить «неуды» коммунальщикам рассказали в «Большом городе».

Олег Степанюк, СТВ:

Замечательный портал «Мой город-115.бел», насколько он востребован у минчан, сколько человек там уже зарегистрировано?

Олег Седельник, директор КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома»:

Задача данного ресурса заключается в следующем – без контакта непосредственного со специалистом сферы ЖКХ, без телефонного вызова ты имеешь технологическую возможность сообщить нам о той или иной проблеме, которая не требует срочного устранения или решения. Я на это отдельно обращаю внимание, потому что, конечно же, если авария происходит, то необходимо звонить по телефону.

Если ситуация, которая терпит, то её можно сфотографировать и прислать на портал.

Суть в простом сервисе: человек предоставляет нам информацию о каких-то недочётах, проблемах, либо недоработках, а система ЖКХ точно так же достаточно оперативно, в течение 8 рабочих дней, должна отчитаться, в идеале – в форме фотоснимка, о том, что причина обращения устранена.