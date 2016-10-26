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Рейтинг районов Минска и оценки за работу: на портале 115 появились новые сервисы

26 октября 2016 13:25
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Новости Беларуси. О возможности ставить «неуды» коммунальщикам рассказали в «Большом городе».

Олег Степанюк, СТВ:
Замечательный портал «Мой город-115.бел», насколько он востребован у минчан, сколько человек там уже зарегистрировано?

Олег Седельник, директор КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома»:
Задача данного ресурса заключается в следующем – без контакта непосредственного со специалистом сферы ЖКХ, без телефонного вызова ты имеешь технологическую возможность сообщить нам о той или иной проблеме, которая не требует срочного устранения или решения. Я на это отдельно обращаю внимание, потому что, конечно же, если авария происходит, то необходимо звонить по телефону.

Если ситуация, которая терпит, то её можно сфотографировать и прислать на портал.

Суть в простом сервисе: человек предоставляет нам информацию о каких-то недочётах, проблемах, либо недоработках, а система ЖКХ точно так же достаточно оперативно, в течение 8 рабочих дней, должна отчитаться, в идеале – в форме фотоснимка,  о том, что причина обращения устранена.

Зарегистрировано более 20 тысяч граждан, принято более 35 тысяч запросов.

Рейтинг районов Минска и оценки за работу: на портале 115 появились новые сервисы-1


Мы постоянно стараемся совершенствоваться в плане данного ресурса. В том плане, что: как удобство  для юрлиц, для отслеживания запросов и своих недоработок.

Совсем недавно, в августе, мы запустили возможность просматривать рейтинг организаций по Минску, просматривать рейтинг районов: кто лучше, условно, кому стоит подтянуться.

У граждан, которые оставляют запросы, появилась возможность ставить оценки за выполненный запрос и оставлять комментарии. Здесь мы, так скажем, полезное с приятным. Приятное – это то, что есть возможность оценить работу.

Если ты настроен негативно, понятно, ты поставишь оценку низкую.

Если ты, действительно, хочешь отблагодарить, действительно, ты благодарен за выполненную работу, чего, собственно, у нас больше получается, чем негативных, ты ставишь максимальную оценку – пятибалльную, пишешь хороший отзыв и отправляешь.

Всё о службе 115: нужен ли минчанам контакт-центр ЖКХ?

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС

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