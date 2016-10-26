«Недостатки учтём и постараемся нивелировать»: почему в службу 115 в Минске трудно дозвониться?

Новости Беларуси. Сколько человек одновременно могут связаться с контакт-центром ЖКХ в Минске, рассказали в «Большом городе».

Олег Степанюк, СТВ:

Основные нарекания по поводу работы 115 – очень трудно дозвониться.

Сколько звонков в сутки обрабатывают ваши операторы?

Олег Седельник, директор КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома»:

Начну с такой цифры, к знаменательной, опять же, годовщине. За время работы мы обработали более 1 миллиона 220 тысяч вызовов.

Итого, мы получаем более 51 тысячи часов, проведённых в беседах с нашими горожанами.

Если брать по вызовам, то, в среднем, у нас, допустим, спокойный месяц назовём, относительно отопительного сезона, потому что отопительный сезон – он в течение года уникальный.

В будни – порядка 5 тысяч вызовов обрабатывается, в выходные – порядка 2 тысяч, а вот в отопительный сезон эту цифру можно смело умножать в два раза.

За сентябрь у нас порядка 120 тысяч вызовов приняли, за октябрь у нас уже, прогнозно, будет порядка 210 тысяч вызовов, обработанных. Я не говорю – те, которые поступили, это – те, которые мы реально приняли и пообщались.

Олег Степанюк, СТВ:

А сколько линий работает одновременно? Потому что здесь достаточно много девушек я вижу, и никто не сидит без дела, все ведут какой-то разговор.