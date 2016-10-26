Когда заявка из контакт-центра ЖКХ поступает в минские ЖЭУ?

Новости Беларуси. Через сколько времени ЖЭУ получает информацию из службы 115, рассказали в «Большом городе».

Олег Степанюк, СТВ:

Как долго обрабатывается заявка, поступившая от человека?

Олег Седельник, директор КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома»:

В момент общения специалист контакт-центра выясняет причину обращения, фамилию, имя, отчество.

То есть, очень важно обращаться к человеку по имени-отчеству, как бы это в критический момент некоторых граждан не раздражало, это очень важно.

Особенно, если происходит какая-то чрезвычайная ситуация, самое важное – человеку нужно успокоиться. По крайней мере, когда по имени-отчеству его называют, это – один из психологических приёмов. В этот же момент узнаётся адрес и причина обращения выясняется. В процессе общения специалисты эту информацию, как раз, в заявку и вносят.

Единственное, они отправляют её на исполнение только тогда, когда чётко всю информацию внесли и ещё раз подумали о том, что они вписали.

То есть, информация должна быть точной, не всегда её можно классифицировать. Есть заявки срочные, аварийные. Есть, условно, чрезвычайной срочности, когда, понятно, если, не дай Бог, там прорвало что-то в доме в целом – максимально оперативно должно быть передано, проконтролировано и уже практически в пути бригады должны получать эту информацию. А есть, всё-таки, вещи бытового характера.

Олег Степанюк, СТВ:

Хорошо, через какое время ЖЭС, ЖЭУ на месте получит заявку?

Олег Седельник, директор КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома»:

По завершении разговора.

Олег Степанюк, СТВ:

Сразу же.

Олег Седельник, директор КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома»:

Да.