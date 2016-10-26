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Задачи портала 115 в Минске: «К работе приступать должны с момента появления запроса»

26 октября 2016 13:26
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Новости Беларуси. В какие сроки должны отреагировать на обращение минчан на сервисном ресурсе, рассказали в «Большом городе».

Олег Седельник, директор КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома»:

В наши задачи не входит выявлять непосредственно – устранили ли причину запроса гражданина.

Хочу обратить внимание – именно запроса, ведь портал не является официальным информационным ресурсом никакого госоргана, либо предприятия, это – сервисный ресурс. Ведь не хотим мы писать эти лишние обращения в письменном виде, получать письменные ответы. Что нам нужно с вами? Нам нужно указать на проблему и чтобы её решили, в этом суть, задачей является. Поэтому, когда мы поясняем нашим коллегам, которые ещё не до конца поняли, для чего этот инструмент есть. Некоторые думают: вот, ещё одну проблему нам добавили.

Мы объясняем: «Нет, коллеги. 35 тысяч запросов, которые поступили на портал – это минус 35 тысяч письменных обращений к вам».

Задачи портала 115 в Минске: «К работе приступать должны с момента появления запроса» -1


Это – первое. А второе – если брать ЖКХ и администрации районов – не во всех же случаях возможно обходить круглосуточно весь район. Нам граждане, по сути, помогают достаточно оперативно выявить, где у нас что-то не так. Поэтому, мы не то, что должны благодарить граждан за то, что они отправляют. Мы должны их активизировать, чтобы они давали нам как можно больше информации, потому что, не дай Бог, конечно, но случаи с открытыми люками по республике мы знаем, с детским оборудованием на игровых площадках.

Проблемы на детском оборудовании должны устраняться незамедлительно.

Поэтому, пускай, ответ будет через 8 дней, к работе приступать должны с момента появления этого запроса в ту службу, которая отвечает за территорию. Это тоже нужно обязательно понимать.

Это тоже всё отслеживается, мы даём статистику: сколько, в среднем, дней требуется на решение той или иной задачи, какие службы допускают наибольшую просрочку.

Мы не даём возможность закрыть службам запрос до фактического его исполнения.              

Всё о службе 115: нужен ли минчанам контакт-центр ЖКХ?

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС

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