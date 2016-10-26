Аварийная служба Минска или 115: куда звонить в случае ЧП?

Новости Беларуси. Где найти телефоны экстренных служб в Минске, рассказали в «Большом городе».

Олег Седельник, директор КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома»:

Если можно, хочу немножко в плане повышения коммунальной грамотности проинформировать минчан о том, как быть в ситуациях, что касаются периода отопления, если они не могут дозвониться.

Суть в чём: на самом деле, телефон 115 – не единственный, по которому можно обращаться.

Если, не дай Бог, у вас произошла какая-то аварийная ситуация и, вот в случае, если да, действительно, большое количество вызовов было граждан в эти дни связано именно с недостатками по отоплению – есть телефон городской аварийной службы, на который необходимо в случае аварии сразу же обращаться.

Есть ещё важный момент: где могут наши граждане посмотреть номера телефонов всех служб.

На портале Мингорисполкома есть отдельный раздел: телефоны аварийных служб и справочных служб.