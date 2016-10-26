Идти в ЖЭУ или звонить хаус-мастеру: к кому обращаться по поводу обслуживания дома?

Новости Беларуси. Кто и что делает в сфере коммунальных услуг в Минске, рассказали в «Большом городе».

Олег Седельник, директор КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома»:

Что очень важно: тот эксперимент, который в Минске успешно реализовывается, в ходе работы рабочей группы, которую Президент определил – создана служба заказчиков и специалисты по комплексному обслуживанию зданий и сооружений. Так называемые хаус-мастера. ЖКХ провело большую работу, были развешаны информационные объявления возле подъездов.

На них указаны фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона специалиста, который обслуживает конкретный дом.

Суть в чём: по вопросам, которые касаются обслуживания дома – отсутствие электроэнергии на лестничной площадке, какие-то проблемы с тем же отоплением, либо с чем-то ещё, что за пределами нашей квартиры находится – мы можем звонить напрямую хаус-мастеру, решать с ним вопрос.

Также обязаны ЖЭУ и ЖКХ, в том числе, принимать заявки в случае, если человек решил, что ему удобнее обратиться непосредственно в сам офис или помещение, где размещается ЖЭУ, либо ЖКХ.

Отказывать не имеют права.