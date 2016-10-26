Об авариях в сфере ЖКХ минчанам будут сообщать по электронной почте

Новости Беларуси. О чём и как планируют информировать горожан при помощи Интернета, рассказали в «Большом городе».

Олег Степанюк, СТВ:

Вы совсем недавно сказали, что хотите, чтобы появилась отдельная страничка, сайт – появился такой виртуальный помощник, консультант. Как идёт эта работа? Когда можно ждать результата?

Олег Седельник, директор КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома»:

У нас есть в планах дать возможность горожанам, не обращаясь непосредственно в контакт-центр, размещать определённого вида заявку, потому что, опять же, идёт вопрос о том, насколько правильно её классифицирует сам заявитель. Поэтому, действительно, будет разработан либо отдельный ресурс, либо страничка, на которой можно, во-первых, отслеживать принятую заявку контакт-центром.

Заходить на ресурс и видеть, в каком статусе твоя заявка, какой есть ответ.

И, в случае, если не соответствует действительности, перезвонить нам, либо вносить туда информацию. То есть, этот процесс будет совершенствоваться. Также у нас есть задача реализовать возможность автоматического информирования наших граждан о каких-то событиях негативного характера.