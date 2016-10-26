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Об авариях в сфере ЖКХ минчанам будут сообщать по электронной почте

26 октября 2016 13:27
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Новости Беларуси. О чём и как планируют информировать горожан при помощи Интернета, рассказали в «Большом городе».

Олег Степанюк, СТВ:
Вы совсем недавно сказали, что хотите, чтобы появилась отдельная страничка, сайт – появился такой виртуальный помощник, консультант. Как идёт эта работа? Когда можно ждать результата?

Олег Седельник, директор КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома»:
У нас есть в планах дать возможность горожанам, не обращаясь непосредственно в контакт-центр, размещать определённого вида заявку, потому что, опять же, идёт вопрос о том, насколько правильно её классифицирует сам заявитель. Поэтому, действительно, будет разработан либо отдельный ресурс, либо страничка, на которой можно, во-первых, отслеживать принятую заявку контакт-центром.

Заходить на ресурс и видеть, в каком статусе твоя заявка, какой есть ответ.

И, в случае, если не соответствует действительности, перезвонить нам, либо вносить туда информацию. То есть, этот процесс будет совершенствоваться. Также у нас есть задача реализовать возможность автоматического информирования наших граждан о каких-то событиях негативного характера.

В случае, если происходит авария, те пользователи, которые зарегистрированы у нас на 115.бел, на Комплат.биуай, где мы знаем, к какому адресу относится е-мейл, мы имеем на текущий момент возможность –осталось чисто технологически кое-что реализовать – отправлять…

Об авариях в сфере ЖКХ минчанам будут сообщать по электронной почте-1


Олег Степанюк, СТВ:
Предупредить.

Олег Седельник, директор КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома»:
Да. Сообщаем, что в такой-то промежуток времени  будет отсутствовать, условно, горячая или холодная вода, ведутся ремонтные работы, ориентировочное время завершения – такое-то.

То есть, по крайней мере, человек уже знает: да, о проблеме знают, и будут заниматься.

Олег Степанюк, СТВ:
И, тем самым, вы снимаете, как раз, звонок в контакт-центр.

Олег Седельник, директор КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома»:
В том числе, да. И информируем граждан, чтобы они не переживали.

Возможно, тот же самый сервис реализуем потом для выполненных заявок через 115.

Здесь, понятно – е-мейл. Потому что реализовать СМС-информирование, телефонный обзвон – это всё стоит денег и не так просто это реализовать.

Всё о службе 115: нужен ли минчанам контакт-центр ЖКХ?

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС

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