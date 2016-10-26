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Исполнили ли в ЖЭУ заявку: как это проверяют в минской службе 115?

26 октября 2016 13:25
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Новости Беларуси. Как специалисты контакт-центра ЖКХ в Минске контролируют выполнение работ, рассказали в «Большом городе».

Олег Степанюк, СТВ:
А как проверяется выполнение заявки? Проверяется ли?

Олег Седельник, директор КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома»:
Первое – заявки должны закрываться непосредственно самими специалистами на местах в ЖЭУ.

А основные способы выявления, конечно же, неисполнения заявок, это – повторный вызов к нам гражданина.

Эти моменты мы отслеживаем очень чётко, статистика вся предоставляется на все уровни. Потому что здесь суть в чём: если заявка не выполняется качественно, либо не выполняется своевременно, либо не выполняется вообще –  это приводит, мало того, что к увеличению вызовов, вот этот повторный вызов – это дополнительная нагрузка. Так мало того, что это – повторный вызов, так понятно, что человек будет уже недоволен, и мы получаем для себя возмущение, к которому непосредственно, в подавляющем большинстве случаев, не имеем отношения.

И также мы, конечно же, ставим часть заявок по технологическому процессу на контроль.

И для контроля у нас есть Единая диспетчерская служба, которая осуществляет выборочный обзвон, как граждан, так и работников ЖЭУ, аварийной службы.    

Всё о службе 115: нужен ли минчанам контакт-центр ЖКХ?

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС

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