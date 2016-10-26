Как машину превратить в клумбу и где плавают 8 тысяч щук: новости «Большого города»

К слову, именно этот пересадочный узел, в отличие от всех остальных, частично разместился на поверхности.

Выручка составила свыше 111 миллионов долларов.

У административно-территориальной единицы в странах мира сегодня около полусотни партнеров. А больше десяти из них – это новые рынки сбыта: Болгария, Испания, Хорватия, Саудовская Аравия, Турция, Япония, Африка. Особый спрос у зарубежных коллег на отечественные лекарства и косметику.

Даже рассматривается вопрос о создании совместного белорусско-индийского производства медикаментов.

Татьяна Колядко, первый заместитель главы администрации Московского района:

Предприятия Московского района большое внимание уделяют внешнеэкономической деятельности. И основной упор, конечно, на увеличение экспорта. Отмечается за этот период достаточно положительная динамика – за 8 месяцев темп роста составил 123%. Предприятия постоянно модернизируются, обновляют свою продукцию, практически все участвуют в программах импортозамещения, много инновационной продукции и, естественно, это способствует увеличению конкурентоспособности этой продукции на рынках.

Расширятся услуги, предоставляемые ЗАГСами