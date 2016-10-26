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Как машину превратить в клумбу и где плавают 8 тысяч щук: новости «Большого города»

26 октября 2016 13:10
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Новости Беларуси. Обзор самых важных и интересных событий в Минске за минувшую неделю.

Минские аттракционы готовят к зимней спячке

Как машину превратить в клумбу и где плавают 8 тысяч щук: новости «Большого города»-1

 
Карусели демонтируют, одевают в чехлы и проводят необходимую техническую подготовку. Теплый наряд позволит защитить механизмы от непогоды до следующего сезона.

Некоторые элементы железных развлечений разбирают и ремонтируют.

На третьей линии метро подземные пути экспресс-темпами завоёвывают новые территории 

Как машину превратить в клумбу и где плавают 8 тысяч щук: новости «Большого города»-4


Будущая станция метро «Вокзальная» уже получила свои очертания.

К слову, именно этот пересадочный узел, в отличие от всех остальных, частично разместился на поверхности.

А на конечной, «Ковальской слободе», уже приступили к отделке помещений.

Лучший результат по экспорту товаров показал Московский район столицы 

Как машину превратить в клумбу и где плавают 8 тысяч щук: новости «Большого города»-7

Выручка составила свыше 111 миллионов долларов.

У административно-территориальной единицы в странах мира сегодня около полусотни партнеров. А больше десяти из них – это новые рынки сбыта: Болгария, Испания, Хорватия, Саудовская Аравия, Турция, Япония, Африка. Особый спрос у зарубежных коллег на отечественные лекарства и косметику.

Даже рассматривается вопрос о создании совместного белорусско-индийского производства медикаментов. 

Татьяна Колядко, первый заместитель главы администрации Московского района:
Предприятия Московского района большое внимание уделяют внешнеэкономической деятельности. И основной упор, конечно, на увеличение экспорта. Отмечается за этот период достаточно положительная динамика – за 8 месяцев темп роста составил 123%. Предприятия постоянно модернизируются, обновляют свою продукцию, практически все участвуют в программах импортозамещения, много инновационной продукции и, естественно, это способствует увеличению конкурентоспособности этой продукции на рынках.    

Расширятся услуги, предоставляемые ЗАГСами

Как машину превратить в клумбу и где плавают 8 тысяч щук: новости «Большого города»-10


Молодожёны смогут провести церемонию бракосочетания по собственному сценарию за пределами стен ЗАГСа. Пары со стажем – отметить «серебряную» или «золотую» свадьбу в один день с росписью детей или внуков.

Новыми возможностями можно будет воспользоваться уже с Нового года.

К слову, 2017 год – знаковый для ЗАГСов Беларуси. Они отмечают вековой юбилей.

У любителей отдыха с удочкой появилось больше шансов на улов 

Как машину превратить в клумбу и где плавают 8 тысяч щук: новости «Большого города»-13


Специалисты произвели последнее в этом году зарыбление.  Тонны рыбы выпущены в большое плаванье по Минскому морю. Осень – самое благоприятное время для такой работы. Всего за сезон выпущено более десяти тонн.

Среди новых обитателей рек: щука, карп и карась.

Эти мероприятия также направлены на повышение продуктивности рыболовных угодий.

Дмитрий Сыроквашка, руководитель сектора спортивных и кинологических мероприятий Белорусского общества охотников и рыболовов:

Выпущено около 3 тонн щуки или более 8 тысяч экземпляров.

Хотелось бы отметить, что данная рыба ещё не достигла промысловой меры и, при поимке рыболовами, должна быть возвращена в рыболовные угодья

На перекрестке улиц Нестерова и Алтайской ретро-автомобили загрузили грунтом с газонной травой

Как машину превратить в клумбу и где плавают 8 тысяч щук: новости «Большого города»-16


Жители Заводского района оценили креатив  и творческий подход к оформлению одного из приусадебных участков.

Новую жизнь на пенсии получили два раритета, которые стали настоящим украшением улицы.

Вдохновляют хозяев также подручные материалы, в том числе пластиковые бутылки. Из которых также рождаются элементы уличного декора. 

# общество # Социальная инфраструктура

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