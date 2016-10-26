Как контакт-центр ЖКХ в Минске влияет на исполнителей работ?

Новости Беларуси. В чём состоит главная функция службы 115, рассказали в «Большом городе».

Олег Седельник, директор КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома»:

В плане того, насколько мы влияем на исполнителей самих – опять же говорю: отчётность, статистика. Контакт-центр состоит из двух отделов: первый отдел – это информационно-сервисное обслуживание.

Это, непосредственно, специалисты, которые должны принять все входящие вызовы, независимо от типа вопроса, который возникает.

И второй отдел – он значительно меньше по штатной численности – это Единая диспетчерская служба, мы так её назвали.

Задача Единой диспетчерской службы – это координация действий служб города, в первую очередь, в случае аварийных ситуаций.

Консультации и тесный обмен информацией осуществляют со всеми заинтересованными службами, в том числе, МЧС и другими. То есть, это не только на уровне ЖКХ. Поэтому, если какая-то сложная заявка, если это – авария, она требует каких-то специфических знаний, то вызов с первой линии будет переадресован на ЕДС. Где специалисты, которые многие уже не один десяток лет отработали в системе ЖКХ, хорошо ориентируются, вообще, по большому спектру проблем.

И их же задача – обязательно контактировать, вплоть до заместителя председателя Мингорисполкома, в случае необходимости.

Поэтому, если что-то случается, ЧП, у них в обязанностях – поднимать руководителей того или иного предприятия и ЖКХ, если необходимо, и «Водоканала», и «Мингаза», и всех других, которые в этом задействованы. Конечно же, мы регистрируем все заявки в единой системе. В этой же системе работают и ЖЭУ, и «Водоканал», и городская аварийная служба, и ЖКХ. То есть, все видят одну и ту же информацию.