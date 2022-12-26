«Все понимают тревожность ситуации». Чего ждать от неформальной встречи глав государств СНГ?

Финальный эфир 2022 года! Как проходит интеграция Союзного государства? Чем выгодно участие в ШОС? Доказало ли ОДКБ свою ценность? В 18:30 на площадке ток-шоу «По существу» соберутся спикеры разных специализаций, чтобы ответить на эти и другие вопросы в прямом эфире.

Кирилл Казаков, СТВ:

Наш союз с Россией понятен, очевиден. Мы уже работаем на практике – учения, охрана границы, помощь в каких-то гуманитарных вопросах, что касается СВО, а Президент этого не скрывает. Что касается ОДКБ, у нас есть пример Казахстана, где мы хорошо сработали в январе этого года. ШОС. Как ни крути, это в любом случае изначально организация, которая создавалась силовиками. Здесь какая у нас есть перспектива? Я понимаю, что Беларусь не совсем азиатская организация, однако…

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, кандидат военных наук:

Мы говорим о том, что сегодня этот саммит собрался только с одной целью – это сверить часы, кто на что готов в этой ситуации, чтобы мы четко понимали, кто для нас враг, кто для нас друг. Во что сегодня превратилось СНГ? Это клуб старых знакомых, где решаются какие-то джентльменские соглашения. Причем они заключаются, как правило, на межгосударственной, а не на основе организации. Кого волновали вопросы обороны и безопасности, ушли в ОДКБ и ШОС. Кого волновала большая интеграция в вопросах экономики.

Кирилл Казаков:

На этом саммите, действительно, Пашинян, Алиев и Путин. То есть, грубо говоря, сейчас… Георгий Гриц, экономический аналитик:

Путин стоял рядом с лидером Казахстана. Кирилл Казаков:

Вопрос коридора между Карабахом и Арменией, где сейчас стоят азербайджанские экологи, ведь он же тоже, возможно, решится на этом саммите? Георгий Гриц:

Это неформальное общение. Но это не надо преуменьшать это неформальное общение. Иногда решаются подковерно вопросы, которые на политическом уровне в принципе решить нельзя. Все-таки вопрос порядочности очень важен.

Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске, кандидат социологических наук, профессор:

Здесь есть еще один очень важный момент – все приехали. Вы же обратите внимание, приехали все первые лица. И очно. Это очень значимо. Георгий Гриц:

Это говорит о том, что все понимают тревожность ситуации. Просто так ездить никто не будет. Но вот я хотел бы все-таки немножко прооппонировать к Марианне Акиндиновне. Был тезис, что давайте сконцентрируемся на 28 программах, пилотный проект, а потом посмотрим… Нет, категорически нет. Когда были подписаны 28 программ? В конце прошлого года. Все-таки такой рубикон, это было 24 февраля, спецоперация. Хотя российский главнокомандующий конкретно говорит фронт, конкретно говорит война. То есть фактически признано на высоких уровнях, что это военные действия. Кирилл Казаков:

Но международное право не дает возможности это объявить официально.