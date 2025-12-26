Новости по тегу #Марианна Щеткина

Говорили о достижениях в 2025-м и о задачах на предстоящую пятилетку в рамках выполнения программы соцэкономразвития, принятой на Всебелорусском народном собрании.
Участники ознакомились с инфраструктурой агрогородка Снов, который имеет статус «Деревня будущего».
В БГУ говорили о роли женщин в науке Союзного государства. Форум собрал руководителей вузов и общественных организаций Беларуси и России.
Мероприятие проходит ежегодно с выступлениями в Москве и Минске. Накануне коллектив блистал в Большом зале Московской консерватории, сегодня – овации от белорусского зрителя.
Этим утром на масштабный творческий и образовательный форум из Минска проводили около сотни человек: среди них – участники конкурса исполнителей молодежной песни, который станет кульминацией фестиваля, а также представители творческих коллективов, молодые журналисты.
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00