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Новости по тегу #Марианна Щеткина

Наталья Кочанова провела встречу с членами Совета старейшин
26 декабря 2025 07:33

Наталья Кочанова провела встречу с членами Совета старейшин

В Несвижском районе обсудили вопросы развития кадрового потенциала
22 мая 2025 14:01

В Несвижском районе обсудили вопросы развития кадрового потенциала

Щёткина: мы хотим, чтобы женщины внесли свой вклад в развитие науки Союзного государства
19 ноября 2024 14:10

Щёткина: мы хотим, чтобы женщины внесли свой вклад в развитие науки Союзного государства

В Минске выступил Молодёжный белорусско-российский симфонический оркестр
05 октября 2024 17:47

В Минске выступил Молодёжный белорусско-российский симфонический оркестр

Белорусская делегация отправилась на XVII фестиваль «Молодежь – за Союзное государство»
11 сентября 2024 08:25

Белорусская делегация отправилась на XVII фестиваль «Молодежь – за Союзное государство»

Выставка работ ведущих художников Союзного государства проходит в Минске
18 апреля 2024 07:02

Выставка работ ведущих художников Союзного государства проходит в Минске

Союзное государство – давно не формальность. Марианна Щёткина об истории отношений Беларуси и России
07 апреля 2024 17:22

Союзное государство – давно не формальность. Марианна Щёткина об истории отношений Беларуси и России

«Не оставит равнодушным никого». 16-й фестиваль «Молодёжь – за Союзное государство» стартовал в Смоленске
05 сентября 2023 18:10

«Не оставит равнодушным никого». 16-й фестиваль «Молодёжь – за Союзное государство» стартовал в Смоленске

Белорусская делегация отправилась в Смоленск на фестиваль «Молодёжь – за Союзное государство»
05 сентября 2023 09:32

Белорусская делегация отправилась в Смоленск на фестиваль «Молодёжь – за Союзное государство»

В Минске началось празднование Дня православной книги – белорусской церкви передали Библию Матфея Десятого 1507 года
09 марта 2023 17:08

В Минске началось празднование Дня православной книги – белорусской церкви передали Библию Матфея Десятого 1507 года

Андрей Богодель: «Доброе слово и «Кольт» – это гораздо больше, чем просто доброе слово»
26 декабря 2022 19:14

Андрей Богодель: «Доброе слово и «Кольт» – это гораздо больше, чем просто доброе слово»

Марианна Щёткина: «Дипломаты должны встать на правильные рельсы и решать вопросы в интересах людей»
26 декабря 2022 18:58

Марианна Щёткина: «Дипломаты должны встать на правильные рельсы и решать вопросы в интересах людей»