Муковозчик о политике соседей: население Литвы стареет, съезжает, не восстанавливается – переживём

Вопросы войны и мира – позже. Вопросы жизни и смерти – не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы? Не сюда. С кем вы, мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры – написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот, «Вопросы от блондинок».
Вы не поверите! МВД Литвы раскритиковало идею ужесточить санкции против граждан России и Беларуси. Неужели в их лесу какой-то медведь издох из-за их же колючей проволоки?
Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
МВД Литвы, по-моему, просто не хочет лишней работы. Как мы это всегда наблюдали, глядя из автомобильных очередей на неторопливых литовских таможенников и пограничников. Говорят, им «сложно организовать контроль» за теми гражданами Беларуси и России, имеющими вид на жительство, которые «выезжали на родину более одного раза за три месяца». Непосильно тяжело. Предлагаемые меры ужесточения санкций также «создадут значительную нагрузку на Службу охраны государственной границы и Департамент миграции», – жалуется МВД на перспективу покидания теплой ванны. С другой стороны, желание подсчитать количество посещений родины (как и количество, наверное, интимных контактов или количество оставшихся денег) – это типичное проявление симптомов старческой деменции в литовском парламенте. Ничего удивительного: население Литвы стареет, съезжает, не восстанавливается. И литовский парламент с его инициативами «держать и не пущать» – лишь слепок своего остающегося, мелочного, завистливо-злобного электората. Переживем. Время их просто заберет с собой.
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