Муковозчик о политике соседей: население Литвы стареет, съезжает, не восстанавливается – переживём

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

МВД Литвы, по-моему, просто не хочет лишней работы. Как мы это всегда наблюдали, глядя из автомобильных очередей на неторопливых литовских таможенников и пограничников. Говорят, им «сложно организовать контроль» за теми гражданами Беларуси и России, имеющими вид на жительство, которые «выезжали на родину более одного раза за три месяца». Непосильно тяжело. Предлагаемые меры ужесточения санкций также «создадут значительную нагрузку на Службу охраны государственной границы и Департамент миграции», – жалуется МВД на перспективу покидания теплой ванны. С другой стороны, желание подсчитать количество посещений родины (как и количество, наверное, интимных контактов или количество оставшихся денег) – это типичное проявление симптомов старческой деменции в литовском парламенте. Ничего удивительного: население Литвы стареет, съезжает, не восстанавливается. И литовский парламент с его инициативами «держать и не пущать» – лишь слепок своего остающегося, мелочного, завистливо-злобного электората. Переживем. Время их просто заберет с собой.

Далее смотрите в видео в нашем Telegram-канале.