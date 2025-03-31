Прямой эфир

Муковозчик о политике соседей: население Литвы стареет, съезжает, не восстанавливается – переживём

31 марта 2025 19:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вопросы войны и мира – позже. Вопросы жизни и смерти – не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы? Не сюда. С кем вы, мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры – написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот, «Вопросы от блондинок».

Муковозчик о политике соседей: население Литвы стареет, съезжает, не восстанавливается – переживём-2

Вы не поверите! МВД Литвы раскритиковало идею ужесточить санкции против граждан России и Беларуси. Неужели в их лесу какой-то медведь издох из-за их же колючей проволоки?

Муковозчик о политике соседей: население Литвы стареет, съезжает, не восстанавливается – переживём-4

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»: 
МВД Литвы, по-моему, просто не хочет лишней работы. Как мы это всегда наблюдали, глядя из автомобильных очередей на неторопливых литовских таможенников и пограничников. Говорят, им «сложно организовать контроль» за теми гражданами Беларуси и России, имеющими вид на жительство, которые «выезжали на родину более одного раза за три месяца». Непосильно тяжело. Предлагаемые меры ужесточения санкций также «создадут значительную нагрузку на Службу охраны государственной границы и Департамент миграции», – жалуется МВД на перспективу покидания теплой ванны. С другой стороны, желание подсчитать количество посещений родины (как и количество, наверное, интимных контактов или количество оставшихся денег) – это типичное проявление симптомов старческой деменции в литовском парламенте. Ничего удивительного: население Литвы стареет, съезжает, не восстанавливается. И литовский парламент с его инициативами «держать и не пущать» – лишь слепок своего остающегося, мелочного, завистливо-злобного электората. Переживем. Время их просто заберет с собой.

Далее смотрите в видео в нашем Telegram-канале.

# Андрей Муковозчик # Авторская журналистика на СТВ

Другие новости рубрики

Все новости
Более 21 тысячи человек приняли участие в субботниках в Минске
31 марта 2025 18:54

Более 21 тысячи человек приняли участие в субботниках в Минске

Форма военных лет и легендарный Т-34! Узнали, как готовятся к праздничному параду к 80-летию Победы
31 марта 2025 18:43

Форма военных лет и легендарный Т-34! Узнали, как готовятся к праздничному параду к 80-летию Победы

Дети с расстройствами аутистического спектра посетили Национальную школу красоты
31 марта 2025 18:39

Дети с расстройствами аутистического спектра посетили Национальную школу красоты