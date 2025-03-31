В Минске стартовало первенство Беларуси по стоклеточным шашкам
В столице проходит первенство Беларуси по стоклеточным шашкам. Участие в турнире принимают юные интеллектуалы со всей страны, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
За звание сильнейших борются более 50 талантливых ребят в возрасте от 10 до 20 лет, которые прошли областной отбор. Поэтому конкуренция здесь серьезная. Для младшей группы это отличная соревновательная практика, а для старших проверка своих знаний и возможность представлять нашу страну на международной арене. Ведь именно здесь просматривается будущий резерв.
Никита Гутман, участник соревнований:
Я занимаюсь шашками примерно с 6 лет. Для меня этот турнир важен, потому что будет отбор. Это честь – сражаться за свою страну на турнире таком важном, на Европе, на мире. Ребята сильные. Будет играть, наверное, тяжело.
Марина Новицкая, главный судья соревнований:
Конкуренция очень серьезная. Здесь все собрались победители и призеры областей и города Минска. Надеемся, что санкции спадут и мы попадем в молодежный чемпионат Европы и молодежный чемпионат мира по шашкам-100.
Заключительный тур у юных спортсменов состоится 6 апреля.