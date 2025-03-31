Форвард «Динамо-Шинника» вошёл в число лучших игроков плей-ин

Нападающий «Динамо-Шинника» Дмитрий Хобян вошел в рейтинг игроков стадии плей-ин Молодежной хоккейной лиги. Он стал лучшим новичком, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

18-летний форвард сыграл три матча против «Алмаза», в которых забросил две шайбы. Показатель полезности белоруса составил +1. Также он заблокировал один выстрел соперников, провел один силовой прием и нанес семь бросков по воротам. Как итог – заслуженное место в топе. Отечественный клуб, напомним, вышел в элитный «Золотой» дивизион Западной конференции МХЛ, а также стал участником плей-офф текущего розыгрыша. В 1/8 финала соперником белорусской дружины станет молодежка «Спартака».