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Хоккеистки «Цитадели» обыграли «Березину» в матче третьего тура

31 марта 2025 20:25
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В понедельник, 31 марта, завершился третий тур женской хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В заключительном поединке «Цитадель» обыграла «Березину».

Хоккеистки «Цитадели» обыграли «Березину» в матче третьего тура-1

В стартовой трети обе команды оставили свои ворота на замке. Во второй 20-минутке на одну шайбу в исполнении подопечных Константина Немирко оппонентки ответили дважды. Они же закрепили успех в заключительном отрезке. Итоговую викторию праздновала «Цитадель» с результатом – 3:1.

Хоккеистки «Цитадели» обыграли «Березину» в матче третьего тура-3

Константин Немирко, главный тренер ХК «Березина»:
Конечно, будем смотреть, как будет развиваться ситуация дальше. Услышат ли девчонки, что необходимо развиваться, двигаться ежедневно вперед, не жить прошлыми заслугами, двигаться здесь и сейчас. Потому что конкуренция будет только усиливаться, нарастать, будет становиться только сложнее попадать в различные соревнования, в том числе и в женскую лигу, и в сборную, которая планируется.

Лидером женской лиги осталась «Минчанка», в ее активе 20 очков. Старт четвертого тура соревнований запланирован на 2 мая.

# Хоккей

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