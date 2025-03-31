В Мьянме объявили недельный траур из-за разрушительного землетрясения

Власти Мьянмы объявили недельный траур в связи с последствиями землетрясения. По официальным данным, число погибших в результате серии подземных ударов, которые произошли на прошлой неделе, – 1 700 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 3,4 тысячи получили ранения. Свыше 300 человек числятся пропавшими без вести.

Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Лукашевич посетил генеральное консульство Союз Мьянма в нашей стране, где оставил запись в книге соболезнований. Он направил слова поддержки и утешения семьям погибших, а также надежды и мужества всем, кто ждет новостей о судьбе пропавших.

В Мьянме продолжаются поисково-спасательные операции, несмотря на трудности, связанные с поврежденной инфраструктурой. Международные и местные команды спасателей прилагают все усилия для оказания помощи пострадавшим и поиска выживших под завалами. Сейчас в зоне бедствия ухудшается гуманитарная ситуация. Выжившие спят под открытым небом, им остро не хватает воды, еды и медикаментов. Землетрясение также затронуло соседние страны. В столице Таиланда в результате обрушения строящегося небоскреба погибли по меньшей мере 18 человек, 78 остаются пропавшими без вести. Спасательные работы продолжаются, но осложняются нестабильностью конструкции.