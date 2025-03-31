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В Мьянме объявили недельный траур из-за разрушительного землетрясения

31 марта 2025 19:45
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Власти Мьянмы объявили недельный траур в связи с последствиями землетрясения. По официальным данным, число погибших в результате серии подземных ударов, которые произошли на прошлой неделе, – 1 700 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 3,4 тысячи получили ранения. Свыше 300 человек числятся пропавшими без вести.

В Мьянме объявили недельный траур из-за разрушительного землетрясения-2

Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Лукашевич посетил генеральное консульство Союз Мьянма в нашей стране, где оставил запись в книге соболезнований. Он направил слова поддержки и утешения семьям погибших, а также надежды и мужества всем, кто ждет новостей о судьбе пропавших.

В Мьянме продолжаются поисково-спасательные операции, несмотря на трудности, связанные с поврежденной инфраструктурой. Международные и местные команды спасателей прилагают все усилия для оказания помощи пострадавшим и поиска выживших под завалами. Сейчас в зоне бедствия ухудшается гуманитарная ситуация. Выжившие спят под открытым небом, им остро не хватает воды, еды и медикаментов. Землетрясение также затронуло соседние страны. В столице Таиланда в результате обрушения строящегося небоскреба погибли по меньшей мере 18 человек, 78 остаются пропавшими без вести. Спасательные работы продолжаются, но осложняются нестабильностью конструкции.

В Мьянме объявили недельный траур из-за разрушительного землетрясения-4

Второй отряд белорусских спасателей отправится в Мьянму в начале этой недели. По поручению главы государства также в страну планируется направить два борта с гуманитарной помощью. Напомним, самолет Министерства обороны Беларуси вылетел с аэродрома Мачулищи в выходные. В зону бедствия направилась первая часть отряда спецназначения «ЗУБР» – это 33 человека, два кинологических расчета и специальная техника.

# ЧП # Природные катаклизмы # Землетрясение

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