Какие экономические вопросы решат на саммите СНГ? Ответит Георгий Гриц

Финальный эфир 2022 года! Как проходит интеграция Союзного государства? Чем выгодно участие в ШОС? Доказало ли ОДКБ свою ценность? На площадке ток-шоу «По существу» собрались спикеры разных специализаций, чтобы ответить на эти и другие вопросы в прямом эфире. Кирилл Казаков, СТВ:

По итогам этого саммита не стоит ждать подписания документов, правильно? Потому что как бы не должно быть, по идее. Петр Петровский, политолог:

Да. Потому что только на официальных мероприятиях готовятся документы, принимаются и подписываются. Здесь просто протоколом не требуется и не предусматривается подобный формат и действия. Кирилл Казаков:

На таких саммитах решаются экономические вопросы? Либо это тоже какая-то гуманитарная социальная повестка, когда ты без бумаг приезжаешь, возможно, какие-то цифры сверить, посмотреть. Помощников меньше.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Я бы хотел оказать посильную помощь Петру сначала, тоже свою позицию по поводу статусности, необходимости неформальных саммитов. Фоновой картинкой показали лидеров государств. И обратите внимание, на одной из картинок были первое лицо Азербайджана, рядом стояло первое лицо Армении. То есть Пашинян и Алиев. Даже ради этого формата, наверное, эти встречи являются рациональными. Теперь ответ на ваш вопрос. К сожалению, хотя время, так сказать, по-разному судит. Помните, пару лет назад мы говорили, что Союзное государство уже в Лету упало, ЕврАзЭС его заменит. Точно так же сегодня, к сожалению, СНГ превратилось в, скорее, такую большую неформальную площадку общения первых лиц. Поэтому да, там свободная зона торговли СНГ, она не функционирует, некоторые государства-члены приостановили свое членство. Поэтому ждать каких-то прорывных решений в экономике, к сожалению, наверное, не приходится. Саммит СНГ начался. Впечатления политического обозревателя СТВ. Кирилл Казаков:

Если, может быть, помните, у нас несколько месяцев назад была программа, посвященная СНГ. Мы разговаривали и не то что бы для меня открытием было, для многих зрителей, в том числе послесловием комментариев на нашем канале на YouTube, было то, что, оказывается, СНГ – структура, которая существует давно, с 1991 года, и подписанные документы с 1991 года, в том числе и взаимные ратифицированы. И они послужили толчком, чтобы какие-то соглашения были заключены потом в разных треках интеграции. Например, в Союзном государстве, в ЕврАзЭС. Можно ли говорить о том, что СНГ заложило правовую основу уже для вот этой многоступенчатой…