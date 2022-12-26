Какие экономические вопросы решат на саммите СНГ? Ответит Георгий Гриц

Финальный эфир 2022 года! Как проходит интеграция Союзного государства? Чем выгодно участие в ШОС? Доказало ли ОДКБ свою ценность? На площадке ток-шоу «По существу» собрались спикеры разных специализаций, чтобы ответить на эти и другие вопросы в прямом эфире.
Кирилл Казаков, СТВ:
По итогам этого саммита не стоит ждать подписания документов, правильно? Потому что как бы не должно быть, по идее.
Петр Петровский, политолог:
Да. Потому что только на официальных мероприятиях готовятся документы, принимаются и подписываются. Здесь просто протоколом не требуется и не предусматривается подобный формат и действия.
Кирилл Казаков:
На таких саммитах решаются экономические вопросы? Либо это тоже какая-то гуманитарная социальная повестка, когда ты без бумаг приезжаешь, возможно, какие-то цифры сверить, посмотреть. Помощников меньше.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Я бы хотел оказать посильную помощь Петру сначала, тоже свою позицию по поводу статусности, необходимости неформальных саммитов. Фоновой картинкой показали лидеров государств. И обратите внимание, на одной из картинок были первое лицо Азербайджана, рядом стояло первое лицо Армении. То есть Пашинян и Алиев. Даже ради этого формата, наверное, эти встречи являются рациональными. Теперь ответ на ваш вопрос. К сожалению, хотя время, так сказать, по-разному судит. Помните, пару лет назад мы говорили, что Союзное государство уже в Лету упало, ЕврАзЭС его заменит. Точно так же сегодня, к сожалению, СНГ превратилось в, скорее, такую большую неформальную площадку общения первых лиц. Поэтому да, там свободная зона торговли СНГ, она не функционирует, некоторые государства-члены приостановили свое членство. Поэтому ждать каких-то прорывных решений в экономике, к сожалению, наверное, не приходится.
Саммит СНГ начался. Впечатления политического обозревателя СТВ.
Кирилл Казаков:
Если, может быть, помните, у нас несколько месяцев назад была программа, посвященная СНГ. Мы разговаривали и не то что бы для меня открытием было, для многих зрителей, в том числе послесловием комментариев на нашем канале на YouTube, было то, что, оказывается, СНГ – структура, которая существует давно, с 1991 года, и подписанные документы с 1991 года, в том числе и взаимные ратифицированы. И они послужили толчком, чтобы какие-то соглашения были заключены потом в разных треках интеграции. Например, в Союзном государстве, в ЕврАзЭС. Можно ли говорить о том, что СНГ заложило правовую основу уже для вот этой многоступенчатой…
Георгий Гриц:
Это однозначно. Вспомните цель и миссию СНГ. Это такой интеграционный проект после реинтеграции, развала СССР. Это первый союз, который построен был на развалинах Советского Союза. Поэтому да, вы правы полностью. Но тут я опять-таки особую миссию Беларуси подчеркну, штаб-квартира, как-никак, все-таки в Минске находится. Даже ради этого, в принципе, тоже надо поддерживать. Вообще, личное общение лидеров государств, с моей точки зрения, крайне важны. Не зря встречи постоянно… Путин, Лукашенко – в другом формате. Личные отношения. К сожалению, это то, что явилось основанием большого конфликта с Украиной. Прекратились личные конфликты Зеленского, Лукашенко, Путина. И вот результат, мы получили то, что получили.
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