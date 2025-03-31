Более 21 тысячи человек приняли участие в субботниках в Минске

В Год благоустройства активно наводят порядок в каждом уголке столицы и создают еще более комфортные условия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске прошло два субботника с участием 21,5 тысячи человек. Среди них: депутаты, представители трудовых коллективов, общественных объединений, молодежь, а также неравнодушные минчане. Основная часть работ – это уборка территорий после зимы, а также озеленение города. Общими усилиями высажено около 70 тысяч кустарников, а также 13 тысяч деревьев. В основном это ясени и липы.

Александр Раковщик, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:

Обсуждался вопрос по закреплению территорий за субъектами хозяйствования. До 15 апреля все районы еще раз закрепят территории, и работники предприятий и организаций города будут участвовать в уборке территорий.

Благоустраивают и территорию вдоль МКАД. Высажено около 9 тысяч елей и сосен. Отметим, к городским субботникам может присоединиться каждый. Весь необходимый инвентарь, а также саженцы, предоставит ЖКХ и «Зеленстрой».