В Палате представителей обсудили совершенствование земельного законодательства

Как улучшить практику применение земельного законодательства? Вопрос сегодня в центре внимание на семинаре в Палате представителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 2024 года депутаты изучают предложения по совершенствованию земельного законодательства. Напомним, что новая редакция Кодекса о земле начала действовать в 2023-м. За два года накопилось много нюансов, на которые граждане обращают внимание законотворцев. Свыше 370 поступивших вопросов касательно этой сферы уже изучили парламентарии.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Первый блок таких вопросов составляют случаи, когда в подзаконных актах содержатся нормы, которые не соответствуют законам, но, тем не менее, активно применяются должностными лицами на практике. Как результат, большое количество жалоб землепользователей на нарушение их прав и законных интересов. Второй блок – так называемая земельная амнистия. Неоднократно заявители обращались с просьбами продлить ее срок. Это уже было сделано недавно принятым нами законом в вопросах государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. Сегодня люди также просят расширить сферу института земельной амнистии в части основания применения, круга лиц, на которых она распространяется. Третий блок составляют вопросы относительно длительности сроков проведения землеустроительных работ.

К открытой дискуссии в Овальном зале подключились ответственные службы и ведомства. Парламентарии, представители Госкомимущества, местной вертикали власти, судейского корпуса поделились наработками в этой сфере и коллизиями, которые возникают при решении вопросов. Задача – предметно обсудить возникающие проблемы, выработать пути решения, наметить ориентиры дальнейшей совместной работы по совершенствованию земельного законодательства.

Николай Бобер, заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Беларуси: Сегодняшний семинар предназначен для того, чтобы обсудить те предложения, которые к нам уже на сегодняшний день поступают. Они направлены, в первую очередь, на оптимизацию самой процедуры изъятия предоставления земельных участков, упрощение ее, сокращение сроков выполнения работ и повышение эффективности принятия управленческих решений.

Иван Маркевич, председатель Постоянной комиссии по аграрной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Законопроект еще не поступил в парламент. Он в ближайшие три месяца поступит к нам. И я думаю, что мы усиленно, предметно, системно будем работать над тем, чтобы и в первом чтении, и во втором в 2025 году нам принять его в Овальном зале.

Для наглядного изучения вопроса сегодня в Палате представителей открыли профильную выставку, где рассказали, как цифровые технологии помогают в работе геодезистов, в том числе беспилотники. Команда трудится над формированием Национального геопортала. Это будет единая площадка, где соберут все пространственные данные от разных госорганов. Геопортал поможет сократить дублирование работ, снизить затраты и ускорить процессы.