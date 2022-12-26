«Конкретно написано: оккупация». Почему американские войска в Белостоке – хорошо, а российские под Брестом – плохо?

Финальный эфир 2022 года! Как проходит интеграция Союзного государства? Чем выгодно участие в ШОС? Доказало ли ОДКБ свою ценность? На площадке ток-шоу «По существу» собрались спикеры разных специализаций, чтобы ответить на эти и другие вопросы в прямом эфире. Кирилл Казаков, СТВ:

Смотрите, интеграция в военной сфере наверняка одна из высших форм интеграций. Собственно говоря, доверие к чужим войскам на своей территории – это такая серьезная договоренность между двумя лидерами. Объясните мне с точки зрения военного, с точки зрения человека, занимающегося международной тематикой, почему когда американские войска в Белостоке – это хорошо, а когда русские под Брестом – это плохо?

Дмитрий Рябихин, заместитель начальника Департамента международного сотрудничества Министерства обороны Беларуси:

Крайне важно отметить, что у нас между Республикой Беларусь и Российской Федерацией существует единое оборонное пространство, у нас есть единая военная доктрина Союзного государства. И группировки войск, которые действуют как на территории Республики Беларусь, так и на территории Российской Федерации, действуют по единому замыслу в рамках единых программ и планов. Те группировки, которые действуют на территории сопредельных государств, в непосредственной близости от государственной границы с Республикой Беларусь, зачастую действуют в интересах соблюдения определенных политических целей. Если у нас ставится во главе угла вопрос обеспечения национальной безопасности, безопасности Союзного государства… Кирилл Казаков:

Почему же? Там же у экстремистских товарищей конкретно написано: оккупация. Что непонятно? Смотрите, российская техника, в Минске заметили какой-нибудь бронетранспортер или УАЗик с российскими черными номерами – оккупанты. А если у них там, то это хорошо.