Щёткина: в Беларуси в 2023 году открывается представительство Курчатовского института

Финальный эфир 2022 года! Как проходит интеграция Союзного государства? Чем выгодно участие в ШОС? Доказало ли ОДКБ свою ценность? На площадке ток-шоу « По существу » собрались спикеры разных специализаций, чтобы ответить на эти и другие вопросы в прямом эфире.

Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске, кандидат социологических наук, профессор:

Знаете, я еще хочу обратить внимание на один момент. Я просто привела пример. Здесь несколько блоков просто в назывном порядке. Во-первых, эти 28 союзных программ не окончательны, разрабатываются новые программы, в том числе и в гуманитарном блоке. Второе, обратите внимание на очень важные встречи: госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев встречался с Владимиром Путиным и докладывал ему в первую очередь о программах Союзного государства, которые реализуются за счет союзного бюджета. Это космос, это безопасность, научно-технические программы. Обратите внимание, что у нас в 2023 году, по-моему, в феврале, открывается представительство Курчатовского института по соглашению между Академией наук нашей и Курчатовским институтом. Это же тоже большое достижение, когда лаборатория будет здесь.