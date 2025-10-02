Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на саммите ЕС обсуждаются предложения, которые могут привести к военному конфликту с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, речь идет о перечислении финансовой помощи Украине, ускорении ее вступления в ЕС и поддержке поставок оружия. Он призвал венгров к единству и мирному подходу.

Ранее Европейская комиссия представила оборонную стратегию, предусматривающую мобилизацию 800 миллиардов евро, в основном из бюджетов стран ЕС. Позже документ был переименован, чтобы смягчить его восприятие.

Президент России Владимир Путин отметил в интервью, что у Москвы нет планов нападать на страны НАТО, а разговоры о российской угрозе являются попыткой западных политиков отвлечь внимание от внутренних проблем.

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