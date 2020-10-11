«Не нужно надеяться на быстрый эффект от встречи в «американке». Алексей Дзермант о визите Александра Лукашенко в СИЗО КГБ

Алена Сырова, корреспондент: Некоторые из экспертов настаивают: суть разговора не имеет значения. Совпадение или нет, в основном они «топят» за протестующих. Другие же считают, что тот небольшой доступный нам отрывок беседы...

Алексей Дзермант, научный сотрудник Института философии НАН Беларуси, политолог:

Не нужно надеяться на быстрый эффект от встречи в «американке». Гораздо более важной представляется анонсированная Президентом организация процесса обсуждения поправок в Конституцию через создание многочисленных диалоговых площадок. Это должно еще больше сплотить пропрезидентское ядро, туда же нужно привлекать конструктивных оппозиционеров. Естественно, с самым широким освещением сути и хода этого обсуждения, а также полученного результата.

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