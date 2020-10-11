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«Не нужно надеяться на быстрый эффект от встречи в «американке». Алексей Дзермант о визите Александра Лукашенко в СИЗО КГБ

11 октября 2020 16:37
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Новости Беларуси. 10 октября Александр Лукашенко посетил следственный изолятор КГБ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Не нужно надеяться на быстрый эффект от встречи в «американке». Алексей Дзермант о визите Александра Лукашенко в СИЗО КГБ-1

Алена Сырова, корреспондент:
Некоторые из экспертов настаивают: суть разговора не имеет значения. Совпадение или нет, в основном они «топят» за протестующих. Другие же считают, что тот небольшой доступный нам отрывок беседы...

«Не нужно надеяться на быстрый эффект от встречи в «американке». Алексей Дзермант о визите Александра Лукашенко в СИЗО КГБ-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Конституцию на улицах не напишешь.

... как раз и есть ключ к разгадке.

«Не нужно надеяться на быстрый эффект от встречи в «американке». Алексей Дзермант о визите Александра Лукашенко в СИЗО КГБ-7

Алексей Дзермант, научный сотрудник Института философии НАН Беларуси, политолог:
Не нужно надеяться на быстрый эффект от встречи в «американке». Гораздо более важной представляется анонсированная Президентом организация процесса обсуждения поправок в Конституцию через создание многочисленных диалоговых площадок. Это должно еще больше сплотить пропрезидентское ядро, туда же нужно привлекать конструктивных оппозиционеров. Естественно, с самым широким освещением сути и хода этого обсуждения, а также полученного результата.

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# Выборы в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Алексей Дзермант # Фотофакт

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