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«На проблему надо смотреть шире». Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с представителями оппозиционных политических движений

10 октября 2020 16:38
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Новости Беларуси. Почти полдня Президент провел 10 октября в следственном изоляторе КГБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«На проблему надо смотреть шире». Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с представителями оппозиционных политических движений-1

«На проблему надо смотреть шире». Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с представителями оппозиционных политических движений-3

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Страна живет под лозунгом «Даешь диалог». Я подумал о том, что, исходя их упреков ваших сторонников, – что самые радикальные предложения по всем вопросам, не надо зацикливаться только на Конституции. Половина, насколько я понимаю, здесь юристы и прекрасно понимают, что Конституцию на улице не напишешь. Я на это смотрю шире, пытаюсь убедить не только ваших сторонников, но и все общество в том, что на проблему надо смотреть шире.

«На проблему надо смотреть шире». Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с представителями оппозиционных политических движений-6

На кадрах, которые можете увидеть выше, встреча главы государства с представителями оппозиционных политических движений. Для всех присутствующих она стала полной неожиданностью. В интернете сейчас эту встречу обсуждают именно в таком ключе: «Абсолютно неожиданно. Ну, не в правилах глав государств такие публичные открытые встречи с недругами», – цитата из Telegram-каналов. Но наш Президент и их выслушал.

«На проблему надо смотреть шире». Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с представителями оппозиционных политических движений-9

Четыре с половиной часа длился обмен мнениями. Затронул разговор многие важнейшие темы – в первую очередь политику и экономику. Впрочем, подробности встречи участники общим решением оставили конфиденциальным.

# Выборы в Беларуси # Александр Лукашенко # Виктор Бабарико # Эдуард Бабарико # Юрий Воскресенский # Фотофакт

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