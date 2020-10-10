«На проблему надо смотреть шире». Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с представителями оппозиционных политических движений

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Страна живет под лозунгом «Даешь диалог». Я подумал о том, что, исходя их упреков ваших сторонников, – что самые радикальные предложения по всем вопросам, не надо зацикливаться только на Конституции. Половина, насколько я понимаю, здесь юристы и прекрасно понимают, что Конституцию на улице не напишешь. Я на это смотрю шире, пытаюсь убедить не только ваших сторонников, но и все общество в том, что на проблему надо смотреть шире.