Дым, сирена, эвакуация! Как действовать при ЧС? Единый день безопасности провели для белорусов

Внимание! Пожарная тревога! Дым, сирена, эвакуация людей. Все по инструкции. Единый день безопасности в действии. Так, в столичном торговом центре проверили готовность посетителей и сотрудников к ЧС. А после учебной тренировки гостей ждала интерактивная образовательная локация.

Настасья Пинчук, корреспондент:

Меткий стрелок, пожарные боулинг и скалолазание. На интерактивной площадке взрослые и дети постигают азы спасательного дела. Минские спасатели, МЧС, МВД, медики и Красный Крест объединились, чтобы научить маленьких и взрослых, как действовать в экстренных ситуациях.

Так, девчонки и мальчишки перевоплотились в спасателей, штурмовали полосу препятствий и играли в «Угадай, что в коробке», а также в пожарный боулинг. Родители знакомились с правилами от ГАИ и Мингаз, а вокалисты оркестра МЧС задавали настроение. Также помогали активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных.

Игорь Цедрик, начальник отдела по эксплуатации систем пожарной автоматики торгового центра:

В рамках республиканской акции «Единый день безопасности» мы сегодня проводим такое грандиозное мероприятие. Целый ряд мер, которые организовываются для того, чтобы снизить факт возникновения пожара, а также уменьшить риски повреждения какого-то имущества.