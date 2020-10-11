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Александр Лукашенко о протестах: многие говорят, что сдулись – это правда. Но появилось усиление радикальной струи

11 октября 2020 16:38
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Новости Беларуси. На тему протестов на неделе высказался и Президент страны. Глава государства заметил, что в последнее время явно наметился крен в сторону радикализации протеста, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Пусть белорусы и выходят только по выходным и по расписанию, но расслабляться не стоит. Пламя, которое тлеет, может легко вспыхнуть.  

Александр Лукашенко о протестах: многие говорят, что сдулись – это правда. Но появилось усиление радикальной струи-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Да, они, как тут многие говорят, сдулись и так далее это правда. Но появилось усиление такой радикальной струи, появился больший радикализм. Может быть, потому что уже прятаться не за кого, мы их видим. Но мы видим, что эти радикалы (это касается прежде всего Минска, в подавляющем большинстве Минска) пытаются этих зевак, которые там, детей, молодежь втянуть в какую-то провокацию. И многие люди требуют просто: жестоко навести порядок. Я извиняюсь, конечно, перед частью минчан и прошу их просто потерпеть.

Александр Лукашенко: многие люди требуют просто жестоко навести порядок. В этой жестокости сегодня нет необходимости

Правоохранительные органы (и это тоже правда) научились работать (у нас же такого никогда не было), адаптировались к этой ситуации, сохраняют выдержку, спокойствие, а где надо – и разумную гибкость. Это надо признать.

Прежде всего органам правопорядка следует защитить законопослушных граждан.

Александр Лукашенко о протестах: многие говорят, что сдулись – это правда. Но появилось усиление радикальной струи-4

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# Акции протеста # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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