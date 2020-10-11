Александр Лукашенко о протестах: многие говорят, что сдулись – это правда. Но появилось усиление радикальной струи

Новости Беларуси. На тему протестов на неделе высказался и Президент страны. Глава государства заметил, что в последнее время явно наметился крен в сторону радикализации протеста, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Да, они, как тут многие говорят, сдулись и так далее – это правда. Но появилось усиление такой радикальной струи, появился больший радикализм. Может быть, потому что уже прятаться не за кого, мы их видим. Но мы видим, что эти радикалы (это касается прежде всего Минска, в подавляющем большинстве Минска) пытаются этих зевак, которые там, детей, молодежь втянуть в какую-то провокацию. И многие люди требуют просто: жестоко навести порядок. Я извиняюсь, конечно, перед частью минчан и прошу их просто потерпеть.

Александр Лукашенко: многие люди требуют просто жестоко навести порядок. В этой жестокости сегодня нет необходимости

Правоохранительные органы (и это тоже правда) научились работать (у нас же такого никогда не было), адаптировались к этой ситуации, сохраняют выдержку, спокойствие, а где надо – и разумную гибкость. Это надо признать.