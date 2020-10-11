Сергей Мусиенко о посещении Президентом СИЗО КГБ: «Это уже начало серьёзного диалога»

И эксперты, и все заинтересованные однозначные выводы едва ли могут делать. Справедливо отмечено: стороны условились о неразглашении. Это, наверное, первый и единственный результат, пока…

Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра ECOOM:

То, что стороны достигли консенсуса не оглашать эту встречу, – тоже, на мой взгляд, очень серьезная вещь. Это уже первая договоренность, которая со стороны государства, я уверен, будет соблюдаться. А с той стороны – посмотрим. Но это уже начало такого серьезного диалога.

Впрочем, стала ли встреча с главой государства сюрпризом для находящихся под следствием представителей так называемого Координационного совета – оппозиции, остается только догадываться. Подробности разговора стороны решили не разглашать.