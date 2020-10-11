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Сергей Мусиенко о посещении Президентом СИЗО КГБ: «Это уже начало серьёзного диалога»

11 октября 2020 17:04
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Новости Беларуси. 10 октября Александр Лукашенко посетил следственный изолятор КГБ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сергей Мусиенко о посещении Президентом СИЗО КГБ: «Это уже начало серьёзного диалога»-1

И эксперты, и все заинтересованные однозначные выводы едва ли могут делать. Справедливо отмечено: стороны условились о неразглашении. Это, наверное, первый и единственный результат, пока…

«На проблему надо смотреть шире». Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с представителями оппозиционных политических движений

Сергей Мусиенко о посещении Президентом СИЗО КГБ: «Это уже начало серьёзного диалога»-4

Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра ECOOM:   
То, что стороны достигли консенсуса не оглашать эту встречу, – тоже, на мой взгляд, очень серьезная вещь. Это уже первая договоренность, которая со стороны государства, я уверен, будет соблюдаться. А с той стороны – посмотрим. Но это уже начало такого серьезного диалога.  

Впрочем, стала ли встреча с главой государства сюрпризом для находящихся под следствием представителей так называемого Координационного совета – оппозиции, остается только догадываться. Подробности разговора стороны решили не разглашать.

Сергей Мусиенко о посещении Президентом СИЗО КГБ: «Это уже начало серьёзного диалога»-7

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