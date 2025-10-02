Новый хит от Александры Мелех – «Ворожила»! Певица рассказала, как проходили съёмки клипа

Александра Мелех, певица:

Я в восторге от клипа, в восторге от съемки. Огромное спасибо режиссеру, это Алексей Польгуев, за то, что он сделал такую картинку классную. И на ромашке гадание, я думаю, каждая девочка этим занималась. Это все там раскрывается, и когда я со свечой перед зеркалом взглядом ворожу, это очень близко и знакомо мне. Мистических историй не было, но сам процесс завораживал, мне кажется, каждого на этой площадке.

Музыкальная композиция появилась очень интересно. Связались с нами авторы (автор слов Любовь Шалабаева и автор музыки Андрей Ступкевич) о том, что есть такая песня, которая подходит мне. Мы прослушали. Я влюбилась сразу же, и мы решили, что надо работать с этим музыкальным материалом. Аранжировку делал Виталий Игнатенко. Она супер, эта песня прямо про меня.