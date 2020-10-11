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Блогер Игорь Тышкевич о посещении Президентом СИЗО КГБ: «Сустрэўся з тымі, каго ён лічыць фактычна патэнцыйнымі лідэрамі пратэсту»

11 октября 2020 16:34
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Новости Беларуси. 10 октября Александр Лукашенко посетил следственный изолятор КГБ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вадим Гигин о визите Александра Лукашенко в СИЗО КГБ: «Нас ожидает ещё целый ряд неожиданных встреч, неожиданных политических шагов»

Блогер Игорь Тышкевич о посещении Президентом СИЗО КГБ: «Сустрэўся з тымі, каго ён лічыць фактычна патэнцыйнымі лідэрамі пратэсту»-1

Блогер Игорь Тышкевич о посещении Президентом СИЗО КГБ: «Сустрэўся з тымі, каго ён лічыць фактычна патэнцыйнымі лідэрамі пратэсту»-3

Неожиданно – думается, именно то слово, которое пришло на ум большинству из тех, кто увидел эти кадры. Шаг, может, и рискованный, но, безусловно, смелый, как раз в стиле действующего Президента.

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За последние пару месяцев мы не раз наблюдали подтверждения тому, что говорить с несогласными, общаться даже с радикально настроенными оппонентами Александр Лукашенко не боится. Взять хотя бы встречу с заведенными рабочими на МЗКТ.

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Блогер Игорь Тышкевич о посещении Президентом СИЗО КГБ: «Сустрэўся з тымі, каго ён лічыць фактычна патэнцыйнымі лідэрамі пратэсту»-6

Игорь Тышкевич, блогер:
Афіцыйны Мінск зрабіў адразу некалькі ўдараў. Першы ўдар – гэта ўвогуле па руху, другі ўдар – па атачэнню Ціханоўскай. Дыялог немагчымы без удзельнікаў з іншага боку. І тут як раз такі Лукашэнка дае сігнал, у першую чаргу Еўрапейскаму саюзу. Але, я думаю, што тут не столькі Латвіі і Польшчы, колькі Нямеччыне, Францыі, а таксама магчымым пасрэднікам у далейшых размовах – гэта Італія, Аўстрыя і Нідэрланды, што окей. А сустрэўся з тымі, каго ён лічыць фактычна патэнцыйнымі лідэрамі пратэсту або патэнцыйнымі лідэрамі апазіцыі. Далей будзе цікава.  

# Выборы в Беларуси # общество # Игорь Тышкевич # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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