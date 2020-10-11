Блогер Игорь Тышкевич о посещении Президентом СИЗО КГБ: «Сустрэўся з тымі, каго ён лічыць фактычна патэнцыйнымі лідэрамі пратэсту»

Неожиданно – думается, именно то слово, которое пришло на ум большинству из тех, кто увидел эти кадры. Шаг, может, и рискованный, но, безусловно, смелый, как раз в стиле действующего Президента.

«На проблему надо смотреть шире». Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с представителями оппозиционных политических движений

За последние пару месяцев мы не раз наблюдали подтверждения тому, что говорить с несогласными, общаться даже с радикально настроенными оппонентами Александр Лукашенко не боится. Взять хотя бы встречу с заведенными рабочими на МЗКТ.

«Никогда вы от меня не дождётесь, чтобы я под давлением что-то сделал». О чём говорил Александр Лукашенко на МЗКТ и МАЗе