Как выбрать профиль обучения или профессию? Рассказываем о специальных тестированиях в БГУ

Республиканский центр проблем человека БГУ упрощает школьникам и взрослым задачи самоопределения. Среди основных интерактивов – компьютерная диагностика для подростков от 14 лет. Небольшое тестирование может облегчить выбор профиля обучения в старших классах. Самые распространенные: русский язык-английский, математика-английский, физика-математика и химия-биология.

Всего за 45 минут тестирования подросток может отследить свои психофизические реакции, проверить логическое мышление и внимание.

Светлана Сагайдак, заведующий лабораторией психофизиологии и профессиографии РЦПЧ БГУ:

Здесь используются тесты интеллекта, которые выявляют особенности мышления ребенка и направленность его в гуманитарную сферу либо техническую. Опросники здесь не работают, поскольку человек может плохо понять текст вопроса, может быть, плохо он себя знает. То есть здесь возникает такая дилемма: ориентируемся на возможности человека либо на то, что он о себе говорит. В данном случае, конечно, объективный фактор играет решающую роль: что человек может. Перед выполнением заданий можно даже неоднократно потренироваться на компьютере. Так на диагностике получится показать максимум своих возможностей. Старшеклассник проходит всего шесть разных тестов.

Павел Богданович, психолог, научный сотрудник РЦПЧ БГУ:

Определяются его интересы, его логические способности и пространственное мышление, то есть как ребенок воспринимает объекты. И эта батарея дает возможность сделать рекомендацию уже по выбору профиля обучения.

Его отдают в распечатанном виде, три-четыре листа. Так называемый психофизиологический паспорт. В нем и кроются ответы на главные вопросы. Разобраться помогает и специалист. Муки выбора, пожалуй, преследуют не только школьников, но и взрослых. Определиться с будущей профессией или новой работой еще сложнее. И эту задачу помогает решить тестирование – профориентационная диагностика.

Павел Богданович:

Здесь представлено 13 тестов. Они позволяют уже более углубленно выявить и характеристики личностные, и особенности психофизиологические, такие как память, внимание, сила нервной системы, уравновешенность, переключаемость внимания и так далее. То есть здесь большое количество тестов, направленных именно на выявление способности человека, природных задатков его. И также есть отдельный блок тестов, который позволяет выявить и интерес испытуемого, причем они дают развернутую картину. На диагностику следует приходить подготовленными морально и физически. Тестирование, как правило, занимает не менее двух часов.

Светлана Сагайдак:

Тесты более серьезные. Это уже выбор, можно сказать, на всю жизнь профессии. Поэтому здесь желательно быть здоровым, работоспособным, выспаться, не принимать лекарственных препаратов в этот день, потому что речь идет о психофизиологии человека и нейропсихологии.