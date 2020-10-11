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Президент о конституционной реформе: пусть депутаты собирают предложения от народа, нужно слышать разные точки зрения

11 октября 2020 16:38
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Новости Беларуси. Совершенно очевидно, что все изменения нужно вносить цивилизованно, а не путем переворотов или уж тем более по указке советчиков извне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Для этого и затеяли конституционную реформу в стране.

До 25 октября любой гражданин может по электронной почте направить в парламент свои предложения и видения главного закона страны.

Президент о конституционной реформе: пусть депутаты собирают предложения от народа, нужно слышать разные точки зрения-1

Президент же, который во многом сам инициировал пересмотр Конституции, призывает привлекать к диалогу людей разных взглядов и уж точно не отмалчиваться. Вот она – реальная возможность «переменять» по закону, проявить гражданскую сознательность и высказать аргументированно то, что по вашему мнению необходимо изменить.

Александр Лукашенко: Конституцию, дорогие, мы напишем, притом несколько вариантов – это не вопрос

Президент о конституционной реформе: пусть депутаты собирают предложения от народа, нужно слышать разные точки зрения-4

Кстати, времени на раздумья немного. Уже в декабре-январе во время Всебелорусского народного собрания глава государства рассчитывает увидеть своеобразный промежуточный отчет.

Президент о конституционной реформе: пусть депутаты собирают предложения от народа, нужно слышать разные точки зрения-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Пусть депутаты собирают эти предложения от народа. Но эта работа не даст такого результата, как вот этот диалог, который вы разворачиваете в областях. Приглашайте туда разных людей, в зависимости от того, какую пропорцию эти люди занимают в нашем обществе, и от численности людей. Вы должны слушать и слышать разные точки зрения. И когда мы изучим эти вопросы – Конституции, управления, самоуправления, местного управления, экономические вопросы, – мы их обсудим здесь, в центре Всебелорусское народное собрание.

Уже сегодня надо подумать, как мы его будем проводить. Для этого надо создать, прежде всего, оргкомитет, как это у нас бывало, и провести выборы на Всебелорусское народное собрание, определившись с численностью.

Президент о конституционной реформе: пусть депутаты собирают предложения от народа, нужно слышать разные точки зрения-10

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# Конституция # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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