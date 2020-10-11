Вадим Гигин о визите Александра Лукашенко в СИЗО КГБ: «Нас ожидает ещё целый ряд неожиданных встреч, неожиданных политических шагов»
Новости Беларуси. 10 октября Александр Лукашенко посетил следственный изолятор КГБ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Неожиданно – думается, именно то слово, которое пришло на ум большинству из тех, кто увидел эти кадры. Может, еще и невероятно, конечно. Визит главы государства в следственный изолятор КГБ, плюс разговор длительностью в четыре часа с теми, кто не так давно предлагал ему, Президенту страны, «сдаться, передать власть» и отправиться в Гаагу (это самое мирное из всех пожеланий), 10 октября произвел эффект разорвавшейся инфобомбы.
Когда удивление прошло, интернет-пространство заполонили различные теории и умозаключения экспертов диванных и реальных о том, что же этот шаг может означать.
«На проблему надо смотреть шире». Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с представителями оппозиционных политических движений
Александр Лукашенко давно снискал славу политика непредсказуемого, нелинейного, вместе с тем упрямого. И если отталкиваться именно от этих черт Президента, его поступок кажется вполне логичным для лидера страны, реально заинтересованного прежде всего в ее сохранении.
Вадим Гигин, кандидат исторических наук, доцент:
Власть действительно признает, что у них есть определенные сторонники, конечно же. И власть хочет легитимизировать процесс внесения конституционных изменений, то есть чтобы это были не только сторонники Александра Лукашенко, но и по возможности в этих обстоятельствах включить максимально широкий круг людей, в том числе оппозиционно настроенных.
Я думаю, что нас ожидает еще целый ряд неожиданных встреч, неожиданных политических шагов, что очень важно.
Вадим Гигин: этот визит в СИЗО КГБ – явно, что у власти есть определённый план
Полную ответственность за инициативу при организации диалога несет власть, и именно в этом контексте нужно рассматривать этот рискованный, неожиданный, но, безусловно, неординарный шаг Александра Лукашенко.