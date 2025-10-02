Прямой эфир

Минское «Динамо прервало домашнюю серию побед в КХЛ

02 октября 2025 11:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минское «Динамо прервало домашнюю серию побед в Континентальной хоккейной лиге, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

В пятом матче на своем льду минчане уступили череповецкой «Северстали». Гости вышли вперед уже на второй минуте. Вадим Мороз смог восстановить равенство. Второй период обошелся без заброшенных шайб, а в середине заключительного отрезка «Северсталь» забросила дважды. Дубль Вадима Мороза не смог спасти команду. Шайбами Кирилла Танкова и Александра Скоренова «Северсталь» установила окончательный счет 5:2. Заключительный матч первой домашней серии сезона минчане проведут 6 октября против финалиста прошлого розыгрыша Кубка Гагарина, челябинского «Трактора».

# Хоккей Беларуси # ХК Динамо-Минск

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусы приняли участие в предсезонных матчах своих клубов в НХЛ
02 октября 2025 11:37

Белорусы приняли участие в предсезонных матчах своих клубов в НХЛ

49 медалей – промежуточный итог выступления белорусов на III Играх стран СНГ
01 октября 2025 20:22

49 медалей – промежуточный итог выступления белорусов на III Играх стран СНГ

«Минчанка» выиграла Суперкубок Беларуси по волейболу
01 октября 2025 20:16

«Минчанка» выиграла Суперкубок Беларуси по волейболу