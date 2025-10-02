Минское «Динамо прервало домашнюю серию побед в КХЛ

Минское «Динамо прервало домашнюю серию побед в Континентальной хоккейной лиге, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В пятом матче на своем льду минчане уступили череповецкой «Северстали». Гости вышли вперед уже на второй минуте. Вадим Мороз смог восстановить равенство. Второй период обошелся без заброшенных шайб, а в середине заключительного отрезка «Северсталь» забросила дважды. Дубль Вадима Мороза не смог спасти команду. Шайбами Кирилла Танкова и Александра Скоренова «Северсталь» установила окончательный счет 5:2. Заключительный матч первой домашней серии сезона минчане проведут 6 октября против финалиста прошлого розыгрыша Кубка Гагарина, челябинского «Трактора».