Премьер Бельгии потребовал от ЕС разделить риски изъятия активов РФ

Премьер Бельгии Барт де Вевер призвал лидеров европейских государств разделить ответственность за использование замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Он подчеркнул, что такие действия сопряжены с рисками и не должны носить односторонний характер.

«Вчера я объяснил коллегам, что хочу получить их подписи под заявлением: если мы возьмем деньги, воспользуемся ими, то мы все будем нести ответственность, если что-то пойдет не так», – цитирует его слова зарубежное агентство новостей.

Российская сторона неоднократно осуждала замораживание своих активов, называя его незаконным. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва готова принять ответные меры, включая возможность удержания средств из западных стран, расположенных в России.

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