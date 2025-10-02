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Белорусы приняли участие в предсезонных матчах своих клубов в НХЛ

02 октября 2025 11:37
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Белорусы приняли участие в предсезонных матчах своих клубов в Национальной хоккейной лиге, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Гол нападающего Егор Сидорова помог «Анахайму» обыграть «Сан-Хосе» – 5:2. Наш форвард поразил пустые ворота соперника незадолго до финальной сирены, установив окончательный счет. Для Сидорова – это первый гол в предсезонных встречах, также в его активе две передачи. Калгари Егора Шаранговича крупно уступил «Ванкуверу» – 1:8. Белорусский нападающий отметится ассистентским баллом. Напомним, новый регулярный чемпионат НХЛ стартует за океаном 8 октября.

# Хоккей

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