Белорусы приняли участие в предсезонных матчах своих клубов в НХЛ

Белорусы приняли участие в предсезонных матчах своих клубов в Национальной хоккейной лиге, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Гол нападающего Егор Сидорова помог «Анахайму» обыграть «Сан-Хосе» – 5:2. Наш форвард поразил пустые ворота соперника незадолго до финальной сирены, установив окончательный счет. Для Сидорова – это первый гол в предсезонных встречах, также в его активе две передачи. Калгари Егора Шаранговича крупно уступил «Ванкуверу» – 1:8. Белорусский нападающий отметится ассистентским баллом. Напомним, новый регулярный чемпионат НХЛ стартует за океаном 8 октября.