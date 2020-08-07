«Важно жить в стабильной стране». Что говорят белорусы, которые пришли на досрочное голосование

Новости Беларуси. Продолжается досрочное голосование на выборах Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более полутора миллионов человек уже сделали свой выбор. По данным Центризбиркома, по итогам трех дней явка избирателей составила более 22 %. Среди тех, кто уже воспользовался своим электоральным правом, люди всех возрастов и совершенно разных профессиональных интересов.

Активнее всего голосуют жители Гомельской области. Своим правом сделать выбор досрочно воспользовались более 30 % избирателей, внесенных в списки. Высокая явка также в Могилевском регионе – там проголосовали свыше 26 %. В целом по областям явка избирателей к 7 августа превысила 20 %. В Минске свой выбор сделали почти 19 %. Как сложился четвертый день досрочного голосования – в материале Камиллы Шах.

Екатерина Алдашенкова, жительница Могилева:

Для меня важно жить в стабильной стране, чтобы мой ребенок посещал детский сад, школу в дальнейшем, чтобы медицинское обслуживание было на хорошем уровне, что немаловажно. Проголосовал досрочно и олимпийский чемпион по гандболу Александр Каршакевич (читайте здесь).

8 августа – последний день досрочного голосования. Участки, как и прежде, будут работать с 10:00 до 14:00, и с 16:00 до 19:00 вечера.