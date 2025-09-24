Сельскохозяйственные ярмарки будут работать в Минске до 7 декабря – узнали, что можно купить

Сезон продажи богатого урожая стартовал в минувшие выходные в Минске. Отныне вплоть по 7 декабря, если позволит погода, во всех районах столицы по субботам и по воскресеньям с 8:00 до 16:00 будут работать торговые площадки. Все подробности о ценах и ассортименте узнали у гостьи программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная. Ольга Бурлакова, ведущая:

Что нам предложат фермеры на этих сезонных рынках?

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Фермеры, как и жители столицы, как и мы, организаторы, действительно ждали этого сезона, потому что время пролетело от предыдущего сезона достаточно быстро. Уже прошедшие выходные показали, что жители всей республики подготовились к сезону сельскохозяйственных ярмарок и уже на первых ярмарках, независимо от того, что ежегодно они были не совсем массовыми, у нас был аншлаг, потому что самая крупная площадка вместила в себя на эти выходные уже более 400 продавцов.

Елена Нагорная:

Большой ассортимент был представлен плодоовощной продукции. Но обязательным атрибутом ярмарки являются производители меда. Наши субъекты со всей республики представили разнообразный мед и по качеству, и по составу. В широком ассортименте предоставили на ярмарке продукцию предприятий Белкоопсоюза. Это кооперация, которая пользуется самым большим спросом у белорусов.