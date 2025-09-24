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Сельскохозяйственные ярмарки будут работать в Минске до 7 декабря – узнали, что можно купить

24 сентября 2025 08:30
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Сезон продажи богатого урожая стартовал в минувшие выходные в Минске. Отныне вплоть по 7 декабря, если позволит погода, во всех районах столицы по субботам и по воскресеньям с 8:00 до 16:00 будут работать торговые площадки. Все подробности о ценах и ассортименте узнали у гостьи программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В студии – начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Что нам предложат фермеры на этих сезонных рынках? 

Сельскохозяйственные ярмарки будут работать в Минске до 7 декабря – узнали, что можно купить-2

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Фермеры, как и жители столицы, как и мы, организаторы, действительно ждали этого сезона, потому что время пролетело от предыдущего сезона достаточно быстро.

Уже прошедшие выходные показали, что жители всей республики подготовились к сезону сельскохозяйственных ярмарок и уже на первых ярмарках, независимо от того, что ежегодно они были не совсем массовыми, у нас был аншлаг, потому что самая крупная площадка вместила в себя на эти выходные уже более 400 продавцов.

Сельскохозяйственные ярмарки будут работать в Минске до 7 декабря – узнали, что можно купить-4

Елена Нагорная:
Большой ассортимент был представлен плодоовощной продукции. Но обязательным атрибутом ярмарки являются производители меда. Наши субъекты со всей республики представили разнообразный мед и по качеству, и по составу. 

В широком ассортименте предоставили на ярмарке продукцию предприятий Белкоопсоюза. Это кооперация, которая пользуется самым большим спросом у белорусов.

Сельскохозяйственные ярмарки будут работать в Минске до 7 декабря – узнали, что можно купить-6

Елена Нагорная:
Саженцев очень много у нас продается на ярмарках. Мясная продукция, помимо предприятий Белкоопсоюза, продают фермеры и предприятия-производители. Кондитерские изделия, рыбная продукция. 

Как, закупившись картошечкой, ее доставить домой? Вот что придумали для нуждающихся – смотрите в видео.

# Сельское хозяйство # Интервью # Ярмарки в Минске # Елена Нагорная # Ольга Бурлакова # Юрий Царёв # Александр Стасевич

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