«Медсёстры и санитарочки были как вторые руки пациента». Врачи Беларуси о работе во время коронавируса
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 7 августа звучали слова признательности белорусским медикам. Александр Лукашенко вручил государственные награды людям, которые на протяжении долгого времени были на передовой в борьбе с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
COVID-19 стал настоящим испытанием для мировой медицины. Вирус стремительно распространялся, а единого способа лечения ни у кого не было. Каждый врач спасал людей, как мог.
Инфекционистами и пульмонологами на время жестокой битвы за жизни белорусов стали врачи других специальностей, они вместе с реаниматологами, эпидемиологами, врачами скорой помощи и даже руководителями Минздрава, несмотря на регалии и опыт, день за днем входили в красные зоны, чтобы у каждого был шанс на новый вдох.
Людмила Аланпиева, медсестра Гомельской областной туберкулезной клинической больницы:
На медсестер и санитарочек шла основная нагрузка, потому что мы постоянно были с этими пациентами. А пациенты очень специфические, потому что при малейшей нагрузке – у них страшная одышка. Медсестры и санитарочки наши были как вторые руки пациента.
Ольга Светлицкая, доцент кафедры анестезиологии, вспоминает, как в это время до хрипоты спорили с коллегами о способах лечения, открывали друг в друге специалистов мирового уровня. И все это время им никто не мешал.
Ольга Светлицкая, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии БелМАПО, анестезиолог-реаниматолог БСМП:
Я благодарна за то, что в стране не было паники. В тот момент, когда мы думали, как лечить эту страшную инфекцию, которая пришла на нашу землю, очень помогло то, что правительство не допустило паники. И если нам тяжело, и мы сутками думаем, что нам делать, изучаем опыт зарубежных стран, если бы к этому примешалась еще и паника среди пациентов, среди медработников, пользы это бы не принесло.