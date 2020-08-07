«Медсёстры и санитарочки были как вторые руки пациента». Врачи Беларуси о работе во время коронавируса

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 7 августа звучали слова признательности белорусским медикам. Александр Лукашенко вручил государственные награды людям, которые на протяжении долгого времени были на передовой в борьбе с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

COVID-19 стал настоящим испытанием для мировой медицины. Вирус стремительно распространялся, а единого способа лечения ни у кого не было. Каждый врач спасал людей, как мог. Инфекционистами и пульмонологами на время жестокой битвы за жизни белорусов стали врачи других специальностей, они вместе с реаниматологами, эпидемиологами, врачами скорой помощи и даже руководителями Минздрава, несмотря на регалии и опыт, день за днем входили в красные зоны, чтобы у каждого был шанс на новый вдох.

Людмила Аланпиева, медсестра Гомельской областной туберкулезной клинической больницы:

На медсестер и санитарочек шла основная нагрузка, потому что мы постоянно были с этими пациентами. А пациенты очень специфические, потому что при малейшей нагрузке – у них страшная одышка. Медсестры и санитарочки наши были как вторые руки пациента.

Ольга Светлицкая, доцент кафедры анестезиологии, вспоминает, как в это время до хрипоты спорили с коллегами о способах лечения, открывали друг в друге специалистов мирового уровня. И все это время им никто не мешал.