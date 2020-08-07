Нам сказали, что мы дома. История украинки, которая переехала в Беларусь в 2014 году и сейчас ни о чём не жалеет

Новости Беларуси. Как может измениться жизнь после переезда в Беларусь? Об этом рассказали в серии документального цикла «Свой путь» – фильм Игоря Позняка «Штрихи к портрету». «Как мы попали в Беларусь? В 2014 году начались боевые действия на Донбассе»

Алёна Ушакова, переехала из Украины в 2014 году:

Как мы попали в Беларусь? История очень короткая на самом деле. В 2014 году начались боевые действия на Донбассе. Я ехала от своей мамы на электричке. Я не могла понять, что это за плачущие люди – клетчатые сумки, какая-то одежда… Они цеплялись на все поезда, которые проходили в любую сторону. Билетов было не достать. Они давали какие-то деньги проводникам, лишь бы уехать отсюда куда угодно. Те, кто поехал в Москву, получили крайне негативный опыт. Люди работали, не получая зарплаты, их обманывали. Те, которые уехали в Европу, политическими или военными беженцами не стали. Их спустя 90 гостевых дней – пожалуйста, до свидания – депортировали. Нас очень жестко досматривала украинская сторона. А белорусы сказали, что мы дома

Мы пришли к выводу, что так как о Беларуси хотя бы нет негативных откликов, то решили ехать сюда. Как мы пересекали границу – это отдельная история. После того, что с нами делала украинская сторона, то, как нас приняли белорусы, смотрелось совершенно по-другому. Нас очень жестко досматривала украинская сторона. А белорусы сказали, что мы дома. «Женщины рожают детей не просто так – потому что есть уверенность в завтрашнем дне»

Посмотрите на количество многодетных семей. Женщины рожают детей не просто так – потому что есть уверенность в завтрашнем дне. Как ни крути, родила ребенка – детский сад ты по-любому получишь. Тебе не надо стоять в очередях, еще не родив ребенка. Придя в детский сад, тебе не надо приносить с собой кроватку, чашечку, стульчик. Всем государство твоего ребенка обеспечило. Смертность при родах самая низкая в Европе. Это не падает с неба, это нарабатывается годами Прекрасное медобслуживание. Смертность при родах самая низкая в Европе. Хотя бы за это надо ценить государство. Это не падает с неба, дорогие мои друзья, это нарабатывается годами. «Дети в Беларуси счастливы» Дети в Беларуси счастливы. Вот есть такое слово – счастье. Ко мне ходят дети на тренировки, у которых на шее висят ключики от квартиры. Это вообще мегамило – представьте себе!

Дети не растут в страхе, в страхе чего угодно: выйти на улицу – тебя ударят по голове и отберут мобильный телефон; выйти на улицу – сосед узнает, из какой ты квартиры и отберет ключи. «Я понимаю, что Беларусь является социальным государством» Раньше для меня понятие «социальное государство» ничего не значило. На данный момент, проживая в Минске, я понимаю, что Беларусь является социальным государством.

Когда мы приехали с мужем в Минск, его удивило огромное количество папочек, которые гуляют с колясочками. Делаем выводы, что Беларусь отрывается от постсовковой какой-то идеологии, где мужчина – добытчик, а жена – домохозяйка, и идет в сторону Европы, где брак – это партнерство. «Почему именно Беларусь? Наверное, из-за вашего политического лидера» Этот формат, наверное, его самый большой плюс в том, что резко остановились очень кровопролитные бои. Хотя бы не стреляют «Тополями» и «Градами». Это ужасно, война – это всегда страшно. Почему именно Беларусь? Наверное, из-за вашего политического лидера. Все знают, как он умеет договориться. И вот он договорился со всеми и предоставил свою площадку. Это великий талант. «Качество прекрасное: творог – творожный, молоко – молочное, кефир – кефирный» Когда мы приехали, я не могла есть печенье местное. Оно мне казалось несладким. Мы погуглили и узнали, что Беларусь придерживается стандартов еще советских ГОСТОв, где четко нормируется, сколько сахара должен потреблять человек в сутки. То есть вы понимаете, насколько государство заботится о профилактике сахарного диабета, что даже в печенье больше сахара не добавляет. Качество прекрасное: творог – творожный, молоко – молочное, кефир – кефирный.

Вот, социальное или не социальное государство. Если бы ваших детей ваше государство травило ужасными просроченными продуктами, тогда вы бы говорили совершенно другие вещи. Это тоже защита, это тоже стабильность, и это нужно ценить. «В Беларуси путь свой» Нет очень бедных или очень богатых. Они, естественно, есть, но процент их крайне мал. Мы видим, как многие республики идут на поводу – у других стран, у каких-то определенных личностей, допустим, ставя перед собой различные цели, которые оправдываются или не оправдываются. В Беларуси путь свой. И то, что сохранено производство, и то, что сохранен социальный сектор…