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Игорь Карпенко на досрочном голосовании: «Я уже не в том возрасте, чтобы верить пустым обещаниям»

07 августа 2020 19:17
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Новости Беларуси. Продолжается досрочное голосование на выборах Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпенко на досрочном голосовании: «Я уже не в том возрасте, чтобы верить пустым обещаниям»-1

За три дня досрочного голосования свой выбор сделали уже более полутора миллионов белорусов. Среди них и министр образования Игорь Карпенко. В обеденное время он появился на 4-м избирательном участке центрального района.

Игорь Карпенко на досрочном голосовании: «Я уже не в том возрасте, чтобы верить пустым обещаниям»-4

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Я уже не в том возрасте, чтобы верить пустым обещаниям. Скажем так, я бы хотел видеть перспективы. Во всяком случае, то, что говорил наш глава государства я эти перспективы вижу, я понимаю эти перспективы. И основа конечно, это труд, это повседневная работа каждого на своем рабочем месте.

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# Выборы в Беларуси # общество # Игорь Карпенко # Андрей Дмитриев # Анна Канопацкая # Александр Лукашенко # Светлана Тихановская # Сергей Черечень # Фотофакт

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