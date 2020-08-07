Игорь Карпенко на досрочном голосовании: «Я уже не в том возрасте, чтобы верить пустым обещаниям»

За три дня досрочного голосования свой выбор сделали уже более полутора миллионов белорусов. Среди них и министр образования Игорь Карпенко. В обеденное время он появился на 4-м избирательном участке центрального района.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Я уже не в том возрасте, чтобы верить пустым обещаниям. Скажем так, я бы хотел видеть перспективы. Во всяком случае, то, что говорил наш глава государства – я эти перспективы вижу, я понимаю эти перспективы. И основа – конечно, это труд, это повседневная работа каждого на своем рабочем месте.

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