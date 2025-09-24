Между Омском и Минском планируют запустить прямое авиасообщение

Сад дружбы и духовного единения Минской и Омской областей пополнился облепиховой аллеей. Саженцы плодовых деревьев привезла из Беларуси делегация столичного региона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В их посадке в Ачаирском монастыре приняли участие председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко и губернатор Омской области России Виталий Хоценко.

Символическое значение нового сада выходит далеко за рамки простой агрономии – он олицетворяет духовное единство народов и дружественные связи между двумя регионами. Об их укреплении речь шла во время официальных переговоров. Первоочередное внимание вопросам экономики. Омская область стала одним из первых регионов России, где развернут мультибрендовый центр белорусской техники с особым статусом.

Алексей Кушнаренко, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Здесь будет открыто представительство Белорусской торгово-промышленной палаты. Всего лишь четвертая на сегодняшний день в Российской Федерации.

В списке перспективных направлений вопрос организации прямого авиасообщения между Минском и Омском.