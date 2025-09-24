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Италия продлила размещение своей системы ПВО в Эстонии

24 сентября 2025 10:54
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Эстония просит страны НАТО не вывозить свое вооружение с территории республики. В качестве аргумента в необходимости этого шага власти используют недавний инцидент с якобы нарушившими эстонское воздушное пространство российскими истребителями, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Италия продлила размещение своей системы ПВО в Эстонии-2

По мнению Таллина, вопрос укрепления обороноспособности восточных рубежей Альянса стал еще острее. И на этот призыв первой откликнулась Италия. Она решила продлить размещение в балтийской республике своей системы ПВО дальнего радиуса действия, по крайней мере, до весны. Хотя первоначально ее вывод планировался в ближайшие месяц-два. 

Более того, Министерство обороны Италии решило оставить в Эстонии и самолет радиолокационной разведки. Но этого эстонским властям показалось слишком мало. Теперь Таллин намерен просить Испанию, которая пока держит свою систему ПВО в Прибалтике, поступить так же. Кроме того, Эстония призвала партнеров по НАТО размещать свое вооружение на территории страны, шантажируя их уставом Альянса, по которому они должны защищать территорию, население и силы союзников.

# НАТО

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