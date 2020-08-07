Иван Крупко: «Голосую за социально-экономическое развитие нашей страны»

Новости Беларуси. Продолжается досрочное голосование на выборах Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

– Иван Иванович, скажите, вы помните, вообще, свои первые выборы? Какие у вас остались впечатления?

– Я думаю, не так давно прошло. Это 1994 год. Я тогда служил срочную службу.