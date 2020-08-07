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Иван Крупко: «Голосую за социально-экономическое развитие нашей страны»

07 августа 2020 19:14
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Новости Беларуси. Продолжается досрочное голосование на выборах Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Крупко: «Голосую за социально-экономическое развитие нашей страны»-1

Иван Иванович, скажите, вы помните, вообще, свои первые выборы? Какие у вас остались впечатления?
Я думаю, не так давно прошло. Это 1994 год. Я тогда служил срочную службу.

Иван Крупко: «Голосую за социально-экономическое развитие нашей страны»-4

Не ради свободного выходного Иван Крупко голосует досрочно. Сейчас идет напряженная работа: каждый день выезды на районы, общение с аграриями, решение текущих проблем. И лишь пара минут на то, чтобы выполнить свой долг не министра сельского хозяйства, а гражданина Беларуси.

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Иван Крупко: «Голосую за социально-экономическое развитие нашей страны»-7

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Голосую за социально-экономическое развитие нашей страны, за сохранение истории и независимости нашей страны и за приумножение того достигнутого, что было сделано за предыдущие годы.

# Выборы в Беларуси # общество # Иван Крупко # Андрей Дмитриев # Анна Канопацкая # Александр Лукашенко # Светлана Тихановская # Сергей Черечень # Фотофакт

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