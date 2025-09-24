Более 10 человек стали жертвами тайфуна на юге Китая

По меньшей мере 14 человек погибли, более 100 пропали без вести в результате супертайфуна «Рагаса», который обрушился на юг Китая. Он принес с собой ураганный ветер и сильные ливни, которые вызвали многочисленные оползни, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из них прорвал плотину на горном озере. За несколько минут около 60 миллионов тонн воды и грязи снесли мост и затопили город Гуанфу. Бурные потоки вырывали деревья и смывали машины с людьми. Под воду ушли дороги и первые этажи зданий. Внезапный удар стихии застал местных жителей врасплох. Многие даже не успели покинуть свои дома.

Я был внизу, когда это произошло. Я собирался закрыть и укрепить защитные металлические завесы, но не успел. Вода хлынула и все затопила. Все было очень быстро.

По данным местных властей, в бедственном положении оказались около тысячи человек. В регион направлены бригады спасателей из соседних уездов и армейские подразделения. Этот тайфун уже назвали самым сильным в 2025 году. В Китае из-за него эвакуировано более двух миллионов человек.