На контроле Президента! Как выполняются поручения Лукашенко по Могилёвской области

Уровень жизни в областных центрах и городах по меньшей мере не должен отличаться от столичного. Беларусь продолжит делать ставку на развитие регионов. Об этом глава государства говорил неоднократно, соответствующие задачи отражены в проекте Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особое внимание в документе уделено развитию областей через реализацию проектов в тех сферах, в которых регион является передовым. Так, ключевая точка роста экономики Брестской области – сельское хозяйство. Витебской – производства, обеспечивающие технологическую безопасность и позволяющие нарастить экспорт инновационной продукции. Гомельский регион традиционно силен в обрабатывающей промышленности. Гродненская область неразрывно связана с Белорусской АЭС.

О том, как обстоят дела в Могилевской области, накануне главе государства доложил управляющий делами Президента Юрий Назаров. В центре внимания – конкретные проекты в Шкловском районе, который, как поручал Александр Лукашенко, должен стать образцовым. Отметим, с рабочей поездкой в Шклове Президент был в апреле 2025 года. Лукашенко заслушал доклад управляющего делами Президента Беларуси.

Тогда речь шла о молокоперерабатывающей отрасли. Нынешние мощности местного предприятия позволяют перерабатывать до 100 тонн молока в сутки. Строящийся завод увеличит показатели втрое. Впрочем, вслед за промышленными объектами должны видоизмениться в лучшую сторону и прилегающие территории. «Тяп-ляп не получится!» – Лукашенко объяснил, почему начинает реанимацию агросервиса со Шклова. Сдать завод по переработке молока планируют к концу 2026 года. Впрочем, это не единственный объект в районе, которому уделяют повышенное внимание. Накануне Президенту также доложили о ходе реконструкции комбикормового завода. Для роста надоев и привесов в рационе животных должен быть комбикорм, а не просто зерно. Реконструкция на местном предприятии назревала давно: технологическое оборудование современным запросам отвечало, а вот системы выгрузки и вентиляции емкостей для хранения устарели.