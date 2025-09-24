На контроле Президента! Как выполняются поручения Лукашенко по Могилёвской области
Уровень жизни в областных центрах и городах по меньшей мере не должен отличаться от столичного. Беларусь продолжит делать ставку на развитие регионов. Об этом глава государства говорил неоднократно, соответствующие задачи отражены в проекте Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особое внимание в документе уделено развитию областей через реализацию проектов в тех сферах, в которых регион является передовым. Так, ключевая точка роста экономики Брестской области – сельское хозяйство. Витебской – производства, обеспечивающие технологическую безопасность и позволяющие нарастить экспорт инновационной продукции. Гомельский регион традиционно силен в обрабатывающей промышленности. Гродненская область неразрывно связана с Белорусской АЭС.
О том, как обстоят дела в Могилевской области, накануне главе государства доложил управляющий делами Президента Юрий Назаров. В центре внимания – конкретные проекты в Шкловском районе, который, как поручал Александр Лукашенко, должен стать образцовым. Отметим, с рабочей поездкой в Шклове Президент был в апреле 2025 года.
Лукашенко заслушал доклад управляющего делами Президента Беларуси.
Тогда речь шла о молокоперерабатывающей отрасли. Нынешние мощности местного предприятия позволяют перерабатывать до 100 тонн молока в сутки. Строящийся завод увеличит показатели втрое. Впрочем, вслед за промышленными объектами должны видоизмениться в лучшую сторону и прилегающие территории.
«Тяп-ляп не получится!» – Лукашенко объяснил, почему начинает реанимацию агросервиса со Шклова.
Сдать завод по переработке молока планируют к концу 2026 года. Впрочем, это не единственный объект в районе, которому уделяют повышенное внимание. Накануне Президенту также доложили о ходе реконструкции комбикормового завода. Для роста надоев и привесов в рационе животных должен быть комбикорм, а не просто зерно. Реконструкция на местном предприятии назревала давно: технологическое оборудование современным запросам отвечало, а вот системы выгрузки и вентиляции емкостей для хранения устарели.
Также главе государства доложили о ситуации в ряде сельхозпредприятий. В частности – «Купаловском». В прошлом году оно перешло в подчинение управделами Президента, была поставлена задача преобразовать хозяйство в агрохолдинг по примеру успешного «Дзержинского» – с полным циклом производства. Юрий Назаров также доложил о ситуации на предприятии «Агро-Лясковичи». Его Президент также посещал в мае 2025 года.
Президенту доложили о создании нового материала для строительства.
Тогда речь шла о перспективах в деревообработке, конкретно – о производстве ЛВЛ-брусов, которые могут стать хорошей альтернативой при строительстве домов, например, туристической инфраструктуры. Учитывая активное развитие сферы и поиск национальных брендов – в данном контексте деревянные конструкции могут стать запоминающейся чертой. Как отмечают специалисты, технологические характеристики ЛВЛ-брусов также обладают преимуществом. В ходе поездки в Петриковский район Президент поручал проработать вопрос и доложить об итогах до конца года.