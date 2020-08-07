Игорь Сергеенко: от голоса каждого белоруса зависит будущее нашей страны

Новости Беларуси. Продолжается досрочное голосование на выборах Президента Беларуси. Своим избирательным правом воспользовались уже тысячи наших граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Продолжается досрочное голосование на выборах Президента Беларуси. Своим избирательным правом воспользовались уже тысячи наших граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
7 августа бюллетень в урну опустил и глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. Он прибыл в обеденное время на участок № 2, расположенный в 32-й средней школе Минска.
Журналистам Игорь Сергеенко рассказал, что делает свой выбор заранее в силу плотного рабочего графика. И подчеркнул, что от голоса каждого белоруса сегодня зависит будущее страны.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Каждому белорусу надо принимать участие в этой кампании, потому что от голоса каждого зависит будущее нашей страны. Будет зависеть то, как будут жить наши дети, будут реализовываться те или иные социальные программы, развиваться здравоохранение, культура, наука, самое главное – экономика. Будет развиваться экономика – будут выделяться средства для развития всех возможностей человека. Поэтому голос каждого важен в любой избирательной кампании, и в этой кампании тем более.
Досрочное голосование проходит в Беларуси до субботы включительно. Избирательные участки работают с 10:00 до 19:00 с перерывом на обед с 14:00 до 16:00. Проголосовать можно, предоставив удостоверяющий личность документ.