Игорь Сергеенко: от голоса каждого белоруса зависит будущее нашей страны

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Каждому белорусу надо принимать участие в этой кампании, потому что от голоса каждого зависит будущее нашей страны. Будет зависеть то, как будут жить наши дети, будут реализовываться те или иные социальные программы, развиваться здравоохранение, культура, наука, самое главное – экономика. Будет развиваться экономика – будут выделяться средства для развития всех возможностей человека. Поэтому голос каждого важен в любой избирательной кампании, и в этой кампании тем более.