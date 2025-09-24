Отопление на объектах соцсферы Витебской области включат с 25 сентября

Сентябрьское похолодание и ночные заморозки. Витебская область стала первым регионом, где принято решение о начале отопительного сезона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детские сады, школы, больницы – в объектах социальной сферы радиаторы станут теплыми в первую очередь. В связи с похолоданием и прогнозом на ближайшее время, отопление будут подключать также в музеях, государственных архивах и гостиницах.