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Отопление на объектах соцсферы Витебской области включат с 25 сентября

24 сентября 2025 10:58
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Сентябрьское похолодание и ночные заморозки. Витебская область стала первым регионом, где принято решение о начале отопительного сезона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отопление на объектах соцсферы Витебской области включат с 25 сентября-2

Детские сады, школы, больницы – в объектах социальной сферы радиаторы станут теплыми в первую очередь. В связи с похолоданием и прогнозом на ближайшее время, отопление будут подключать также в музеях, государственных архивах и гостиницах. 

# Отопительный сезон

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